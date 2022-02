Bei Schneeglätte gegen Baum gefahren

Auf glatter Straße ist am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein Autofahrer bei Uttenweiler von der Straße abgekommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 51-Jähriger auf der Bundesstraße 312 in Richtung Biberach. Weil er zwischen Uttenweiler und Ahlen auf der schneeglatten Straße laut Polizei wohl zu schnell war, verlor er die Kontrolle über das Auto. In der Folge kam der Volvo nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst barg den Volvo. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15 000 Euro.