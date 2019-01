Bei Glätte in den Gegenverkehr

Drei Verletzte hat ein Unfall am Montag auf der Landesstraße 270 bei Uttenweiler gefordert. Gegen 18 Uhr war eine 26-Jährige von Betzenweiler in Richtung Uttenweiler unterwegs. Auf glatter Straße stieß ihr Toyota mit einem entgegenkommenden Opel frontal zusammen. Die 58-jährige Fahrerin und ihr 73-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen, genauso wie die 26-Jährige. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Die Polizei (Telefon 07392/9630320) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Den Schaden an den kaputten Autos schätzt sie auf rund 10 000 Euro. Auch die Feuerwehr war an der Unfallstelle.

Wenig später schleuderte ein 28-Jähriger mit einem Volvo in den Toyota und dann in die Leitplanke. Auch er war von Betzenweiler in Richtung Uttenweiler unterwegs und blieb unverletzt. Die 26-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg ins Krankenhaus.

Die Polizei warnt: Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Bei Schnee und Eis gilt deshalb vor allem: Runter vom Gas! Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und ruckartige Lenk- und Bremsmanöver. Nutzen Sie die „Motorbremse“. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.