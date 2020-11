Bebauungspläne auf der Tagesordnung

Zur öffentlichen Sitzung trifft sich der Gemeinderat Uttenweiler am Montag, 23. November. Beginn ist um 19 Uhr in der Turn- und Festhalle Uttenweiler. Die Tagesordnung sieht folgende Punkt vor: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse; Bebauungsplan Erweiterung Firma Maurer-Electronic GmbH (Entwurfsbeschluss); Bebauungsplan Zur Schmiede (Satzungsbeschluss); Bebauungsplan Laubental (Entwurfsbeschluss); Kindergarten- und Schulverpflegung (Auftragsvergabe); verschiedene private Baugesuche (unter anderem Nutzungsänderung: ehemalige Büroräume in Physiotherapiepraxis für Hunde in der Ringstraße 10, Uttenweiler); Verpachtung Winterschafweide; Sedimentationsbecken Kügelesgraben (Genehmigung Nachtragsangebote); Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen.