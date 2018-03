Baugesuch fürs Kinderhaus ist Thema

Über die Zustimmung zum Baugesuch des neuen Kindergartens mit Kinderkrippe entscheidet der Gemeinderat Uttenweiler in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 26. Februar. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Die weitere Tagesordnung sieht folgende Punkte vor: Information durch den Bürgermeister; Bürgerfragestunde; Bekanntgabe nicht-öffentliche Beschlüsse; Einrichtung der Anstalt Iteos durch Betritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 1. Juli (Zustimmung der Gemeinde zur geplanten Fusion); private Baugesuche; Errichtung eines Regenrückhaltebeckens als weitere Hochschutzmaßnahme auf den Flurstücken 3239 und 3247 auf Gemarkung Uttenweiler; Vorberatung zum Haushaltsplan 2018 (NKHR-Haushalt); Sanierung des Umkleidebereichs der Turnhalle Uttenweiler (Vergaben zu Abbruch, Fenster, Fliesen, Sanitär, Heizung, Lüftung, Elektro und Schreinerarbeiten); Vergabe Brandschutztüren für die Grundschule Uttenweiler; Verabschiedung von Benutzungs- und Entgeltordnungen der Hallen und Säle, konkret Turn- und Festhalle Uttenweiler, Gemeindesaal Ahlen, Reutibachsaal Sauggart, Mühlbachhalle Dieterskirch und Bussenhalle Offingen; Bekanntgaben, Verschiedenes, Wünsche, Anregungen.