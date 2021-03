Bäume am Freibad umgesägt

Sachschaden haben Unbekannte am Samstag oder Sonntag am Uttenweiler Naturfreibad angerichtet. Der Vorfall müsse sich in der Nacht ereignet haben, so die Polizei. Die Täter sägten fünf Laubbäume um. Zwei von ihnen fielen auf den Zaun des Freibads, der dadurch beschädigt wurde. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, sollen beide Bäume so gesägt worden sein, dass sie in Richtung des Zaunes fallen. Die Riedlinger Polizei (Telefon 07371/9380) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.