Die Schützengilde Uttenweiler veranstaltet am Samstag, 6. April, von 10.30 bis 13 Uhr im Schützenhaus Uttenweiler eine Fahrradbörse. Hier können Fahrräder, auch Kinderfahrräder, Inliner und vieles mehr ge- oder verkauft werden. Umliegende Fahrradhändler und Werkstätten bieten außerdem gebrauchte Fahrräder an. Annahme der Artikel ist am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr sowie am Samstag, 6. April, ab 9.30 Uhr im Schützenhaus Uttenweiler.