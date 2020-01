Autofahrerin nach Wildunfall verletzt

Eine Autofahrerin ist am Freitagmorgen nach einem Wildunfall leicht verletzt worden. Gegen 7 Uhr war die Frau von Biberach Richtung Riedlingen unterwegs. Bei Uttenweiler kreuzte ein Wildschwein die Straße. Trotz Vollbremsung konnte die 51-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Tier wurde durch den Zusammenstoß getötet. An dem Renault wurde die gesamte Front beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3000 Euro und verständigte den Jagdpächter.

Hinweis der Polizei: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten, Warnblinklicht einschalten.