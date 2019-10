Autofahrerin übersieht Radler

Ein Pedelec-Fahrer hat am Dienstag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leichte Verletzungen erlitten.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW in der Syrlinstraße und wollte links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen Pedelec-Fahrer, der in der Hauptstraße fuhr und Vorfahrt hatte. Der 49-jährige Radler stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.