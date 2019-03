Auto prallt gegen einen Baum

Auf glatter Straße ist ein Autofahrer am Sonntag bei Uttenweiler von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 22 Uhr war ein Audi zwischen Ahlen und Uttenweiler unterwegs. In einer Linkskurve schleuderte das Auto auf der glatten Fahrbahn, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Ein Mitfahrer des 40-Jährigen verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle benötigte der 17-Jährige jedoch nicht. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro.