Zu spät gebremst hat ein Autofahrer am Donnerstag in Uttenweiler und deshalb einen Unfall verursacht. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 36-Jährige in der Biberacher Straße. Dabei übersah er den VW eines 51-Jährigen, der verkehrsbedingt halten musste. Der Fahrer des Lada bremste zu spät und fuhr dem VW in das Heck. Durch den Aufprall schob es den VW auf einen davor stehenden Seat. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 4000 Euro.