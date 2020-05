Auch Internatsschulen müssen schließen

Das Corona-Virus brachte viele Probleme über die ganze Welt. Nicht nur China, Europa und Amerika wurden durch diese Pandemie schmerzlich berührt, die armen Länder vor allem in Afrika betrifft dies noch viel stärker, wenn auch bisher anders. Das sieht man am Beispiel des kenianischen Dorfs Msulwa, wo der Verein Ushirika aus Uttenweiler Hilfe leistet.

Seit 14. März hat die kenianische Regierung verfügt, dass alle Europäer keine Einreise-Erlaubnis, also Touristen-Visa, bekommen würden. Dadurch haben die großen Fluglinien wie Condor und Turkish Airlines Flüge nach Kenia gestrichen. Ebenso wurden von den kenianischen Behörden die internationalen Flughäfen für ausländische Airlines gesperrt. Touristen, die kurz vor dem 15. März nach Kenia eingereist sind, mussten sich dort für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Daraufhin ist der Tourismus in Kenia schnell eingebrochen, Touristen und Wohnungsbesitzer wurden durch unser Außenministerium zurückgeholt, die Küstenhotels und auch Lodges in den Nationalparks mussten schließen – es gab und gibt keine Gäste mehr, die Geld ins Land bringen könnten.

Hohe Strafen

Nach und nach wurden in Kenia restriktive Maßnahmen von Seiten der Regierung angeordnet, um der Ausbreitung des Virus zu entgehen. Alle Schulen haben geschlossen, die Kinder wurden nach Hause geschickt. Ein Ausgehverbot von 17 bis 6 Uhr wurde angeordnet. Natürlich wurden auch in Kenia die Einwohner aufgefordert, sich die Hände so oft wie möglich mit Seife zu waschen und zu desinfizieren. Dies in einem Land, wo der Großteil der Bevölkerung keine Wasserversorgung zur Verfügung hat und wo man sich das Wasser teuer selbst beschaffen muss. Von Seife gar nicht zu sprechen. Es gibt strenge Gesetze in Kenia. Demjenigen, der andere mit dem Coronavirus infiziert, drohen umgerechnet rund 260 Euro Strafe oder drei Jahre Gefängnis. Fahrer von Taxis, Tuk-Tuks, Matatus und Bussen müssen ihre Wagen desinfizieren, sonst zahlen sie ebenfalls eine hohe Strafe. Allerdings gibt es für Taxis und sogar für Matatus und Busse keine Kundschaft mehr, da es keine Touristen mehr gibt. Auch die einheimische Bevölkerung kann sich diese Beförderung nicht mehr leisten, weil das normale Einkommen weggefallen ist. Im Übrigen wurden Anfang April auch Reiseverbote für alle Kenianer ausgesprochen. So dürfen die Bewohner ihre Bezirke nicht mehr ohne Grund verlassen. Es darf also niemand mehr von der Südküste (Bezirk Kwale) in den Bezirk Mombasa, also in die Stadt Mombasa oder zur Nordküste reisen. Diese Verfügung gilt für das ganze Land.

Geld für Nahrung fehlt

Sogar die Internatsschulen mussten schließen, wo die Kinder zumindest Verpflegung und teils auch gesundheitliche Versorgung hatten. Viele dieser Schulen sind durch Hilfsprojekte entstanden, so dass die Eltern finanziell nicht belastet sind. In der schlimmen Corona-Zeit mangelt es bei vielen Familien an allem. Es ist kein Geld da, um für die ganze Familie Lebensmittel zu kaufen, der Niedergang der Wirtschaft ist nicht nur im Tourismusbereich zu sehen, er trifft auch die Industrie und den Handel.

Am schlimmsten in diesem Land ist jedoch die gesundheitliche Versorgung. Gute Ärzte gibt es nur in Privatkliniken, die entsprechend teuer sind und die sich nur reiche Leute leisten können. Die Kenianer haben meist keine Krankenversicherung, sie müssen ihre Behandlungen und Medikamente selbst bezahlen. Das Gesundheitssystem ist staatlich. Es gibt kleine, öffentliche Praxen (Kliniken), erste Notversorgung erfolgt meist nur durch Pflegepersonal und ist dann kostenlos, jedoch jedes Medikament und jede Behandlung durch einen Arzt muss selbst bezahlt werden. Es ist bisher schon so gewesen, dass in den großen staatlichen Krankenhäusern Betten fehlten und sich die Patienten oftmals zu zweit ein Bett teilen mussten. Es gibt in den Krankenhäusern keine Essensausgabe, für Verpflegung müssen die Kranken oder ihre Angehörigen selbst sorgen. Sollte sich das Virus dort ausbreiten, bevor es Medikamente und Impfungen gibt, wird es in diesem Land zu einer humanitären Katastrophe von ungeahntem Ausmaß kommen.

Problematische Situation

Im Moment erreichen den Verein Ushirika vermehrt Hilferufe von den Eltern der geförderten Auszubildenden, dass sie kein Geld haben, um Lebensmittel für die ganze Familie zu kaufen. Einige der Jugendlichen haben nun gesundheitliche Probleme. Die Mütter müssen mit den Kindern in ein weiter entferntes Krankenhaus fahren und sie dort behandeln lassen. Das alles muss finanziert werden, obwohl diese armen Familien nichts haben. Bisher haben die vom Verein bezahlten Schulgelder bei seinem Hilfsprojekt auch die Verköstigung und die gesundheitliche Versorgung beinhaltet. Seit Corona hat sich die Situation problematisiert.

Ein Essenspaket mit Mehl, Zucker, Speiseöl, Seife, Trockenbohnen, Trockenmilch, Salz und Waschpulver kostet für eine Familie für zwei Wochen rund 20 Euro. Wer spenden möchte, kann auf folgendes Spendenkonto bei der Volksband-Raiffeisenbank Riedlingen überweisen: Ushirika e.V., IBAN: DE37 6549 1510 0021 8240 02. Weitere Information unter Telefon 07374/920 58 94.