Auch in Uttenweiler lässt sich jetzt elektrisch „tanken“

Schuldig auch in zweiter Instanz: Das Landgericht Ravensburg hat Bürgermeister Roland Haug am Mittwochnachmittag wegen uneidlicher Falschaussage vor Gericht verurteilt. Richter Martin Hussels-Eichhorn und die Schöffen sahen es in dem Berufungsprozess als erwiesen an, dass Haug im Hoßkircher Mordprozess nicht die Wahrheit gesagt hatte.

Er verhängte die von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafe von 150 Tagessätzen zu je 300 Euro, also 45000 Euro.