Andreas Traub meistert die Premiere mit Bravour

Mit klangintensiven dramatischen Werken, aber auch gehörgefälligen Szenen der neueren Geschichte hat Andreas Traub seinen ersten Auftritt als neuer Dirigent des Musikvereins Offingen mit Erfolg bestanden. Den Auftakt des Konzerts gestaltete Kerstin Bösch mit der Jugendkapelle Offingen- Dieterskirch –Uttenweiler.

Kaum hatten die 42 musizierfreudigen Jungmusiker der Jugendkapelle Offingen-Dieterskirch-Uttenweiler auf der Bühne der Bussenhalle Offingen Platz genommen, wehte der weltbekannte „Bolero“ von Maurice Ravel durch den Raum. Aufbauend auf dem sonoren Grund des tiefen Bass erklingt das Thema erst in den Klarinetten, um dann als Duo zwischen einer Flöte und einer Trompete das Orchester zu stetig wachsendem Klang zu animieren. Immer mehr Register werden unter Führung von Kerstin Bösch durch das verlässliche Agieren der Percussionsgruppe in das musikalische Geschehen mit eingebunden, das in jugendlichem Schwung in einem ausgeprägten Schlussakkord endet.

In stetem Wechsel zwischen Rhythmus und Melodie werden danach die Zuhörer mit der Vielfalt der Landschaft Irlands bekannt gemacht. In „Celtic Ritual“ von John Higgins treten klar agierende Solisten in lebendige Beziehung zu Auftritten von Kleingruppen und ganzen Registern. Reicher Beifall der vielen Zuhörer für die jugendlich flott musizierende Schar wurde durch ein mitreißendes Rockarrangement erwidert.

Zuvor galt der Willkommensgruß des Vorsitzenden Simon Knab neben Vertretern von Kirche, Gemeinde und Blasmusikverband vor allem Andreas Traub, der im Herbst 2017 den Dirigentenstab in Offingen übernommen hat.

Mit orchestral klaren Klängen führt Michael Geisler aus dem Zillertal die Zuhörer in das Land der Tiroler Berge. Klanglich fortschreitend entwickelt sich „Terra di Montagne“ zu einem monumentalen Klanggemälde, das durch ein Solo des Flügelhorns besinnliche Ruhe ausstrahlt. Im Rückblick auf das Eingangsthema werden Schönheit und Erhabenheit der Landschaft aufs Neue in Töne gefasst.

Durch die musikalische Umsetzung der „Legend of Maracaibo“ des spanischen Komponisten Jose Alberto Pina weist der Dirigent seine 55 Musiker und die Zuhörer in die ereignisreiche Seeschlacht von 1702 ein. Moderatorin Carina Bertsch begleitete das Publikum detailreich auf dem Weg durch das dramatische Geschehen. Ebenso vielseitig, wirkungsvoll und hoch dramatisch das instrumentale Geschehen. Rhythmisch akzentreiches Musizieren mit kräftigen Paukenschlägen wechselte mit lyrischen Soli. Einzelne Register sorgten über klaren Passagen der Posaunen für erregende Momente bis zum sauber ausgearbeiteten Schlusspunkt.

Nach so viel musikalisch intensivem Geschehen führte der Weg zusammen mit dem niederländischen Komponisten Carl Wittrock in das kleine Dorf Tullamore in Irland. In den drei Sätzen zeigten die Musiker ihre Flexibilität in der Umsetzung ganz verschiedener Strukturen von zupackend über ruhiges Fließen in keltisch angenehmer Melodik bis zu emotional aufwirbelnden Passagen voll Tempo und Rasse.

1892 von Stefan Translateur als „Wiener Praterleben” komponiert, gilt der Walzer seit 1923 als „Sportpalastwalzer” der Sechs-Tage-Rennen. Auf eine kurze Ouvertüre im Vierertakt folgt eine Fülle fließender Melodien, thematisch oft von den tiefen Instrumenten angeführt. Vor allem das berühmte Pfeifen im richtigen Takt zur richtigen Stelle darf nicht fehlen!

Mit den „Frank Sinatras Classics” zeigten Offingens Musiker eine weitere Seite ihres breitgefächerten Könnens. Viele seiner Werke, nicht nur „New York, New York”, leben von Glanzpunkten bei Arrangements für moderne Blasorchester, da Sinatra selbst ein großer Orchesterfan war. Eine Vielzahl von Soli, nicht nur durch die Saxofone, sorgten für eine farbenfrohe Wiedergabe weltumspannender Hits in variantenreicher Umsetzung.

Mit „The Singapore Flyer” lud Satoshi Yagisawa zu einer Fahrt im außergewöhnlich großen Riesenrad am Rande der Stadt Singapur. Flotte Themen, rasche Takt- und Tempowechsel standen für den Beginn der Reise, weit ausladende Melodik für herrliche Ausblicke bis zum fulminanten Schlussakkord. Die Premiere von Andreas Traub in Offingen ist voll geglückt, das bekannte „Sound of silence” eine Zugabe zum Genießen.