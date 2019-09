Uttenweilerr (sz) - Der diesjährige Herbstbasar findet am Samstag, 14. September, von 9 bis 10.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Uttenweiler statt. Einlass für werdende Mama ist ab 8.30 Uhr – gegen Vorlage des Mutterpasses. Verkauft wird gut erhaltende Herbst- und Wintermode, Schuhe, Umstandskleidung, Autositze, Kinderwagen, Kinderfahrzeuge, Fahrräder, Spielsachen sowie alles rund um das Kind. Bitte beachten: Zum Einkauf zugelassen sind ausschließlich offene Körbe. Zudem werden auch Kaffee und Kuchen (gerne auch zum Mitnehmen) und selbstgebastelte Dekorationen angeboten.