Akkurat geplante Tour – samt Einkehr

Sie fahren gerne Fahrrad, sind zeitlich flexibel, im Rentenalter und unternehmungslustig. So könnte man eine Gruppe von Pedelec-Fahrern beschreiben, die regelmäßig miteinander radeln. Die Teilnehmer kommen aus der näheren Umgebung, doch „Dreh- und Angelpunkt“ ist Eugen Weiß in Aderzhofen, wo man sich trifft zum Start der wöchentlichen Tour.

Geradelt wird viel in der näheren Umgebung, man lässt sich Zeit für die rund 40 Kilometer, die auf dem Programm stehen, und groß geschrieben wird Geselligkeit. „Miteinander einkehren gehört dazu“, sagt Eugen Weiß, der seit fünf Jahren ein Pedelec besitzt und diese Gruppe initiiert hat. Damit man nicht ständig dieselben Touren rund um den Bussen oder an der Donau machen muss, hat Eugen Weiß einen Anhänger konstruiert, auf dem sieben Räder problemlos verladen werden können. Der Boden des Anhängers ist mit Holzlatten versehen, welche die Räder festhalten. Rechts und links hat der Anhänger kleine Aufbauten mit „Befestigungsklammern“ für fünf Räder, die nach einem ausgeklügelten System nacheinander auf den Anhänger geschoben werden. Auf der langen Deichsel des Anhängers ist eine weitere Halterung angebracht, wo zwei Pedelecs montiert werden.

Kontrolle vor der Abfahrt

Beim Aufladen gibt Eugen Weiß den Ton an, dirigiert die Radbesitzer und kontrolliert zum Schluss, ob alle Schrauben gut angezogen und die Spannseile straff sind. Selbst wenn alle neun Mitglieder der „Bussaradler“, wie sie sich nennen, mit von der Partie sind, braucht man dank des großen Anhängers nie mehr als zwei Autos. Das zweite Auto hat einen Fahrradständer auf der Anhängerkupplung montiert, wo weitere zwei Räder aufgeladen werden können. Die Bussenradler verteilen sich auf die beiden Autos.

Am Mittwoch war wieder einmal Zeit für eine größere Ausfahrt. Das Ziel war der Bodensee, genauer gesagt die Gegend um Meersburg. „Mit der Routenplanung habe ich nichts zu tun“, erzählt Eugen Weiß, „darum kümmert sich Siegfried Schlegel“. Der 81-jährige Dürmentinger macht im Voraus eine genaue und akkurate Planung, aber nicht – wie heute oft üblich – mit Fahrradnavi oder Handy am Lenker. Er hat eine Lenkertasche mit durchsichtiger Folie, wo er seine handschriftlichen Notizen für ihn gut sichtbar einklemmt. Darauf hat er die Ortsnamen untereinander handschriftlich notiert, die auf der Route liegen: für die Bodensee-Tour beispielsweise Mühlhofen, Meersburg, Kirchberg Hagnau usw. „Ich kenne die Gegend sehr gut und genau ich weiß, wo man schön rasten kann und wo es nette Biergärten und Cafés gibt.“

Picknick und Einkehrpause

Die Seniorenradler halten sich in der Regel an den gleichen Tourablauf. Zunächst wird kräftig in die Pedale getreten, und die Gruppe folgt Siegfried Schlegel an der Spitze. Danach gibt es ein Picknick im Freien, wobei jeder sein eigenes Vesper in der Satteltasche verstaut hat. Nach einer weiteren Etappe legen die Radler eine Einkehrpause ein: Die Frauen wollen Kaffee und Kuchen, die Männer ein Bier. Am Ende der Tour, wenn alle Räder wieder verladen sind, wird in der Nähe noch ein Halt eingelegt zur gemeinsamen geselligen Einkehr.

Die Bussenradler sind froh, auch in Corona-Zeiten diesem Hobby nachgehen zu können. Ein Pedelec erweitert den Radius und gesund ist es allemal. Dank der Unterstützung des Motors wird das Radeln viel unbeschwerter und auch für private Besorgungen kann das Auto in der Garage bleiben. „Ich kann auch mal kurz nach Riedlingen fahren und mir beim Metzger einen Ochsenmaulsalat holen“, sagt Eugen Weiß. Der Weg nach Riedlingen ist rund elf Kilometer lang und irgendwann – auf jeden Fall bei der Heimfahrt – geht es auch den Berg hoch zur kleinen Ortschaft hinter dem Bussenhang.