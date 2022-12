Adventskalender der besonderen Art

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In diesem Jahr haben sich die Kinder des Kindergarten St. Uta mit ihren Erzieherinnen am 1. Dezember wieder auf den „Adventsweg“ gemacht. Bis Weihnachten wird an jedem Tag entweder eine Familie besucht, um einen Teil der Geschichte „Mischas Reise zum Christkind“ zu hören oder im Kindergarten vorgelesen.

Die Familien haben mit ihren Kindern, passend zur Geschichte, tolle Fenster oder Ecken gestaltet, die im Anschluss bestaunt werden dürfen. Manchmal gibt es für die Kinder auch noch einen warmen Tee/Punsch und etwas zu Essen, bevor es dann wieder in den Kindergarten geht.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Familien noch einmal ganz herzlich bedanken, die sich bei unserem „Adventsweg“ beteiligen. Durch das Vorlesen, Gestalten der Fenster und Ecken und die Verköstigung mit Punsch und Gebackenem haben die Kinder eine wunderschöne Adventszeit.