Adventsfrühstück mit Vortrag über wertschätzendes Miteinander

Ein interessantes Thema haben die Landfrauen des Sprengels Donau-Bussen bei ihrem Adventsfrühstück am Nikolaustag, 6. Dezember, ab 9 Uhr im Gasthaus Adler in Dieterskirch: „Willst Du Recht haben oder Glücklich sein ?“ Referentin ist Anne-Rose Schwarz aus Nagold.Einer der Schwerpunkte in irhem Vorttrag wird auf Adventsfrühstück der Landfrauen richtigen Art des Miteinanders liegen. „Wertschätzende Kommunikation ist mehr als höflich miteinander umzugehen. Wertschätzend zu kommunizieren bedeutet, dass wir uns auch über unsere eigenen Gefühle, Bedürnisse und Wünsche klar werden.“, weiß die Referentin.