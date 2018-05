Abendlob in Sauggart

Der Kirchenchor Sauggart lädt zu einem Marianischen Abendlob am Sonntag, 27. Mai, ab 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Nikolaus in Sauggart ein. Das Abendlob geht vom Ablauf her auf das abendliche Stundengebet der christlichen Kirchen – Vesper und Komplet – zurück. In Anlehnung an das „Abendlob zum Christkönigsfest“ werden in diesem Gottesdienst auch Elemente aus dem Stundengebet gebetet und meditative Gesänge, die vom Kirchenchor Sauggart vorbereitet wurden, gesungen. Das Abendlob der Kirche will das Geheimnis der Erlösung in Christus im Alltag gegenwärtig halten: Gott hat in Leben, Tod und Auferstehung Jesu zu Mensch und Welt sein endgültiges Ja schon gesagt. Mitten hinein in eine Welt mit Terror und Tod soll die Feier des Abendlobes die Gegenwart des österlichen Heils bezeugen. Maria hat demnach in besonderer Weise Anteil an diesem Erlösungsweg Christi, sie soll dazu Vorbild im Glauben sein. In einer stimmungsvollen Atmosphäre wird gemeinsam gesungen und gebetet. In der Stille sollen die Besucher zur Ruhe kommen, die Seele auspendeln lassen und neue Kraft tanken können.