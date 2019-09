500 Euro für zwei Projekte

Die Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler und die Abt-Ulrich-Blank-Grundschule können sich freuen: Sie haben eine Spende über 5000 Euro der Jürgen-Werner-Stiftung erhalten.

Jürgen Werner, Gründer der gleichnamigen Stiftung aus Frickenhausen, und die Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Edith Fuchsloch, geb. Lohner – beide ehemalige Uttenweiler Bürger – übergaben einen Scheck über diese Summe an Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder, Schulleiterin Silvia Volz sowie Eberhard Riß und Manfred Rieger von der Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler. Unter dem Motto der Stiftung „Hilfe zur Selbsthilfe“ wurden der Schule für zusätzliche Sprachförderungsstunden Stiftungsgelder in Höhe von 2500 Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 2500 Euro erhält die Bürgergemeinschaft Schlosshof Uttenweiler für Fortbildungen der Beschäftigten in der Tagesbetreuung und in der Wohngemeinschaft.

Bürgermeister Binder, die Schulleiterin Silvia Volz und Eberhard Riß und Manfred Rieger bedankten sich ganz herzlich für die großzügige Spende.