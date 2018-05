Zu Ehren des Heiligen Florian als dem Schutzpatron der Feuerwehren findet in Baden-Württemberg in zweijährigem Rhythmus eine große Floriansfeier statt. 45 Fahnenabordnungen und drei Wimpel von Jugendfeuerwehren boten auf dem Bussen ein imposantes Bild der Zusammengehörigkeit der Wehren. Gemeinsam mit Bischof Gebhard Fürst wurde am Samstag ein Festgottesdienst gefeiert.

Vom Parkplatz unterhalb der Kirche zog ein Meer von Fahnen den Berg hinauf. Nach dem Ständchen des Spielmannszugs der Feuerwehr Biberach bot der Fahneneinmarsch in das Gotteshaus ein erhebendes Bild. Die Kirche konnte die Besucher kaum fassen, als nach dem musikalischen Prolog des Musikvereins Offingen das erste Florianslied aus vielen Kehlen machtvoll durch den Kirchenraum schallte. Berthold Rieger, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Biberach, begrüßte Vertreter von Politik in Land, Kreis und Kommunen, von Kirche, Polizei, DRK und Notfallseelsorge und bekräftigte die gemeinsame Aufgabe, Menschen zu schützen und in Not zu helfen.

Nach dem Zwischengesang des Kreisfeuerwehrchors im Gottesdienst, den Bischof Gebhard Fürst zusammen mit den Pfarrern Albert Menrad, Klaus Sanke und Diakon Johannes Hänn feierte, betonte der Bischof in seiner Predigt, dass es kaum eine andere ehrenamtliche Tätigkeit als die der Feuerwehren gebe, die den Menschen in vielfacher Weise betreffe. „Viele nehmen das Tun der Feuerwehren gerne an“, so der Bischof, „doch was bedeutet dies konkret für jeden Einzelnen?“ Der Dank für jeden kleinen und großen Einsatz sei mehr als angebracht. „Helfen beruht mehr auf innerer Motivation als auf äußeren Ehren und Entlohnung.“ Der Heilige Florian als Patron der Feuerwehren könne zu allen Zeiten ein Schutzschild für das Leben sein, damit jeder Feuerwehrmann von einem Einsatz auch wieder gesund nach Hause zurückkehre.

„Hab Dank, Kamerad“ intonierte der Chor während der Kommunionausgabe. Die eingegangene Kollekte ist für die Feuerwehrstiftung Gustav Binder und die Bussenkirche bestimmt. Bei der Gedenkfeier am Ehrenmal neben der Kirche betonte Bischof Fürst: „Wir sind nicht für den Tod geschaffen, Christus führt uns empor.“ Vor der Kranzniederlegung erinnerte General a. D. Wolfgang Schneiderhan als Präsident des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge: „Alle Kriegstoten mahnen für den Frieden einzutreten.“ Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt dürfe nicht enden. Landrat Heiko Schmid zeigte sich stolz über so viele ehrenamtliche Helfer, auf die man sich verlassen könne. „Mit so vielen Feuerwehrleuten am Floriansfest leuchtet der Bussen besonders hell.“ Nach den Böllerschüssen zum emotionalen Lied vom guten Kameraden wurde die Feier in der Festhalle Uttenweiler fortgesetzt.

Auch hier begleitete der Spielmannszug der Feuerwehr Biberach mit melodisch und rhythmisch exaktem Spiel den Fahneneinmarsch in die Halle. Begleitet von Akkordeon und Gitarre entbot der Feuerwehrchor Illertal mit „Kameraden in der Feuerwehr – einer für alle halten Wacht bei Tag und Nacht“ den Gruß an alle Anwesenden. Als Bürgermeister der Gemeinde Uttenweiler dankte Werner Binder Bischof Gebhard Fürst für den erhebenden Gottesdienst.

Pflege der Kameradschaft

Klaus Merz überbrachte die Grüße des Landesfeuerwehrverbands und dankte zugleich dem Landkreis und der Feuerwehr Offingen als Ausrichter des Festes. „Feuerwehrangehöriger zu sein gehört zum oberschwäbischen Reichtum“, betonte er und war sich damit einig mit Kreiskämmerer Ralf Miller, der als Vertreter von Landrat Heiko Schmid neben der Tatkraft der Wehren die Pflege der Kameradschaft als wichtigen Pfeiler betonte, womit manche körperlichen und physischen Belastungen besser zu tragen seien.

Berthold Rieger dankte für den guten Besuch von Hunderten von Feuerwehrleuten beim Floriansfest. Die Feuerwehren gäben damit ein gutes Bild ab: „Sie können miteinander feiern, aber auch miteinander schaffen.“ Die größte Arbeit zum Gelingen des Floriansfests, das nach 2010 in Rot an der Rot zum zweiten Mal im Landkreis Biberach stattfand, habe Geschäftsführer Alfons Christ aus Schwendi geleistet. Als Erinnerung an das Floriansfest 2018 durfte jeder Fahnenträger ein Geschenk aus Uttenweiler für seinen Verein mit nach Hause nehmen.