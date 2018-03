30 Jahre Vorsitzendermit Leib und Seele

Die Sportfreunde Bussen haben bei ihrer Hauptversammlung Klaus Schlaucher aus dem Vereinsausschuss verabschiedet. Er führte für 30 Jahre das Amt des Vorsitzenden der Sportfreunde SF Bussen und wurde dafür von den Mitgliedern in Uigendorf gefeiert und zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Bei den Wahlen blieb sein Amt bislang jedoch nicht besetzt. Im Weiteren gab es Berichte aus den Abteilungen und zum finanziellen Stand.

Nach seiner kurzen Einleitung gab der scheidende Vorsitzende Klaus Schlaucher einen Rückblick auf das durchschnittliche Vereinsjahr 2017, das jedoch zwei emotionale Höhepunkte aufzuweisen hatte: Zum einen konnte der Abstieg der aktiven Fußballmannschaft in die Kreisliga B in letzter Sekunde abgewendet werden und zum anderen ehrte der DFB Frau Dietlinde Dom-Miehle von den Sportfreunden mit der Aufnahme in den „Club 100“ und einem Filmdreh bei der Ferienfreizeit im Sommer.

Schlaucher ging außerdem auf die ausbleibenden Erfolge bei den Fußballern in der aktuellen Saison ein und wünschte der Mannschaft unter dem neuen Trainer Niko Gleich gutes Gelingen für die verbleibende Rückrunde. Die erfolgreich durchgeführten baulichen Maßnahmen wie Erneuerung des Fangzauns am Sportgelände sowie das Aerifizieren und Besanden beider Sportplätze war ebenso Thema des Geschäftsberichts wie eine Vorschau auf Veranstaltungen und geplante Projekte.

Entscheidung nie bereut

Klaus Schlaucher gab abschließend einen Rückblick auf seine nunmehr 30-jährige Amtszeit als Vorsitzender der Sportfreunde und ging dabei sehr emotional auf die vielen Höhen und Tiefen ein. Er beschrieb, wie er damals als 27-jähriger „Bub“ das Amt des Vorsitzenden übernahm, ohne genau zu wissen, auf was er sich dabei einließ. Doch er habe die Entscheidung nie bereut. Er konnte hautnah miterleben, wie die Sportfreunde zu einer Sportler-Familie zusammenwuchsen. Durch die Neuorganisation wurden die Aufgaben im Verein besser verteilt. Dennoch konnte der scheidende Vorsitzende keinen Nachfolger für sein Amt gewinnen. Nach Worten des Dankes an all seine Unterstützer und Helfer verabschiedete sich der Vorsitzende mit dem Appell: „Ohne Ehrenamt läuft nichts! Alle zusammen müssen weiter zur Sportler-Familie halten.“

Schriftführerin Janina Müller berichtete dann zusammen mit Jugendvertreterin Sofie Bloching aus dem Jahresgeschehen; der Vorsitzende Fußball Daniel Moll gab einen Einblick ins fußballerische Vereinsjahr; Dietlinde Dom-Miehle als Vorsitzende Freizeitsport stellte die Freizeitgruppen kurz vor und Jonas Hirschmann als Vorsitzender Finanzen legte die Zahlen offen. Die anschließenden Wahlen brachten je zwei weitere Amtsjahre für Jonas Hirschmann als Vorsitzender Finanzen und für Benjamin Beck als Pressewart. Außerdem bestätigte die Versammlung Sofie Bloching als Jugendvertreterin, gewählt wurde sie bereits von der Jugendvollversammlung. Außerdem wurden auch Kassenprüfer, der stellvertretende Kassierer und die Sportplatzkassierer bestätigt. Einzig für die Nachfolge von Klaus Schlaucher ließ sich auch spontan während der Versammlung kein Nachfolger finden, sodass Wahlleiter Georg Schrodi hier unverrichteter Dinge das Wort an Vorsitzende Freizeitsport Dom-Miehle zurückgeben musste, welche die Versammlung im weiteren leitete.

Über Minuten gefeiert

Unter den letzten Tagesordnungspunkt fiel schließlich die Verabschiedung von Klaus Schlaucher. Laudator Franz Schrodi hob Schlaucher als ein Mitglied hervor, das Vereinsgeschichte geschrieben habe. Schrodi zählte die kaum überschaubare Menge an Auszeichnungen auf und betonte, dass es Klaus Schlaucher nie um seine Person ging, sondern immer nur um die Sache und dies mit Leib und Seele. Die Sportfreunde Bussen seien unter seinem Vorsitz ein anderer Verein geworden, so Schrodi weiter. Neben den zahlreichen Verdiensten um den Verein sei für ihn vor allem der gute Kontakt zu anderen Vereinen kennzeichnend. So sei er immer ein Vorsitzender, der über den Tellerrand blickte, der Kooperationen und Spendenaktionen ins Leben rief und sich offen für Neues zeigte.

Der Vorschlag Schrodis, Klaus Schlaucher als Ehrenvorsitzender der Sportfreunde zu ernennen, beschloss die Versammlung einstimmig. Mit Beifall im Stehen und Lobeshymnen wurde der neue Vorsitzende so über Minuten gefeiert.