23 Kinder empfangen Kommunion

23 Kinder aus Uttenweiler und Ahlen haben ihre erste Heilige Kommunion empfangen. Dies geschah in einem festlichen Gottesdienst durch Pfarrer Klaus Wolfmaier, der Gemeindereferentin Hermine Burger unter Hilfe der Katechetinnen und vieler eifriger Eltern. Das Motto in diesem Jahr war „Jesus – mit dir bin ich verbunden“. Die Erstkommunionkinder brachten sich durch Gebete und Lieder in den Gottesdienst ein. Musikalisch untermalt wurden die Feierlichkeiten durch Stefanie Fürst an der Orgel sowie den Kinderchor unter Leitung von Anna Mattmann, der von Saxofon, Gitarre und Keyboard begleitet wurde. Im Anschluss spielte noch der Musikverein Uttenweiler ein Platzkonzert vor der Kirche. Am Nachmittag fanden sich die Kinder zu einer Dankandacht ein und rundeten damit den kirchlichen Teil des Festtages ab. Foto: Alexandra Miller