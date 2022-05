16 Kinder kommen zum Tisch des Herrn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Jesus läd dich ein“ haben 16 Kinder aus Uttenweiler in zwei Gruppen ihre erste Heilige Kommunion am Wochenende in der Pfarrkirche in Uttenweiler empfangen dürfen. Nach der besinnlichen Einstimmung und Segnung der Kreuze der Erstkommunikanten im Pfarrsaal zogen diese in einer kleinen Prozession, angeführt von den Ministranten, in die Festkirche St. Simon und Judas. Pfarrvikar Uwe Grau von der Seelsorgeeinheit Bussen zelebrierte den Festgottesdienst auf sehr kindgerechte Weise. Neun Jungen und sieben Mädchen erneuerten ihr Taufversprechen und waren zum ersten Male zum Tisch des Herrn geladen. Musikalisch begleitet wurden die Kinder mit Orgelmusik und Gesang beim Gottesdienst. Nach den beiden Festgottesdiensten überraschte jeweils eine Abordnung vom Musikverein Uttenweiler die Kinder und ihre Verwandten mit erfrischenden Klängen vor der Kirche. Die Erstkommunionkinder sind: Emma, Jakob, Max, Mattian, Lars, Leonie, Sandra, Duy, Felix, Johanna, Lukas, Amelie, Maksymilian, Matteo, Jule und Pia. Foto: Sebastian Weber/privat