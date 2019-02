Über 80 Kinder und Jugendliche haben viel Spaß im Schnee

Einen Schneespaßtag der Extraklasse haben 84 Kinder und Jugendliche, acht Eltern und elf Skilehrer der Abteilung Ski & Board des Sportvereins Uttenweiler verbracht.

Mit zwei Bussen ging es am frühen Morgen los in Richtung Balderschwang. Das Ziel der Ausfahrt: gemeinsam mit den Freunden einen tollen und unvergesslichen Tag im Schnee erleben – und das ganz ohne Eltern, sondern nur mit Skilehrern, die sich ganz nach den Kindern und Jugendlichen richten. Denn am Kids’ Day dürfen die jungen Wintersportler bestimmen, wo’s lang geht.

In Balderschwang erwarteten die Teilnehmer tolle Bedingungen. Während die Jugendlichen in Gruppen den Tag selbst gestalteten und die Pisten zu ihrem ganz persönlichen Vergnügungspark machten, übernahmen die Kinder die Macht über ihren jeweiligen Skilehrer und bestimmten selber, wo und wie gefahren wird – ob Schanze, Hubbelpiste, Schuss fahren, Pflugen, Funpark oder eine ganz gemütliche Abfahrt. Und auch Maskottchen Utti ließ es sich nicht nehmen, noch in Balderschwang vorbeizuschauen.

Am Abend gab es dann gute Musik, gute Stimmung und nur fröhliche Gesichter im Bus und so konnten die Eltern ihre Kinder zufrieden und glücklich wieder in Empfang nehmen.

Die Abteilung Ski & Board bietet in diesem Jahr noch zahlreiche weitere Ausfahrten an. Am Samstag, 23. Februar, findet die Partyausfahrt „Es ist und bleibt DEINE Ausfahrt“ statt und am 9. März die SVU-Ausfahrt mit Après-Ski-Gelegenheit nach Ischgl.