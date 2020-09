Eine Ölsperre hat die Feuerwehr am Dienstag wegen einer Gewässerverunreinigung in Uttenweiler errichten müssen. Gegen 19.30 Uhr sah ein Zeuge das Öl auf dem Reutibach und rief die Feuerwehr. Der Ölfilm floss auf einer Länge von mehreren hundert Metern in Richtung Kläranlage. Die Feuerwehr errichtete bei der Sauggarter Straße eine Ölsperre und beseitigte die Gefahr. Wie das Öl in den Bach gelangte ist noch unklar. Das ist jetzt Gegenstand der Gewerbe- und Umweltermittler der Polizei. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 07351/4470.