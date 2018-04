Just an Ostern war es wieder mal so weit: Der „Lodrlada“ hat in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen seine Türen geöffnet. Dieses Mal bietet das Kabarettensemble das Stück „Das Geld ist im Eimer“. Die Komödie von Dietmar Steimer fand auch 20 Jahre nach ihrer Uraufführung großen Anklang beim Publikum. Rund 250 Zuschauer in der ausverkauften Halle sahen ein amüsantes Werk, das mit der Komik des Alltags spielt.

„Das ist das Gleiche, wie wenn einer auf dem Amt tätig ist: Da schafft man nichts“, urteilt die Dorftratsche Hildegard Zopfler (Simone Guter) über den Kripobeamten Werner Ziegler (Hannes Stöferle). Natürlich sucht sie dabei den direkten Blickkontakt mit den Ehrengästen des Abends, Oberbürgermeister Gerold Rechle und Ortsvorsteher Franz Romer.

Kennt nicht jeder so eine Nachbarin oder Freundin, die in alles ihre Nase stecken muss, schnell urteilt und kein Geheimnis für sich behalten kann? Genau davon lebt die Komödie „Das Geld ist im Eimer“. Fast jeder Zuschauer kennt die gespielten Charaktere und Situationen. Deshalb spielt das Stück dann auch direkt in Untersulmetingen. Alfons Freudigmann verkörpert gekonnt den Alfons Riebele, einen Landwirt, der Stammgast in den örtlichen Wirtshäusern ist. Nach durchzechter Nacht findet er am Morgen einen Koffer voll Geld. Er kann sich an nichts erinnern.

Da macht die Nachricht von einem Banküberfall in der vergangenen Nacht die Runde. Jetzt ist die Angst groß – was tun mit dem Geld? Alfons’ Freund und Zechkumpan Bertram Guggenmoser (Reinhold Sorg) taucht auf, er hat ebenfalls einen Filmriss. Sie beschließen, das Geld zu behalten. Doch das ist gar nicht so leicht. Denn da sind ja noch Alfons’ Frau Waltraud (Ulla Hinrichs), seine Tochter Ulrike (Alexandra Gugenberger) und natürlich die Oma (Claudia Steimer). Vor allem Waltraud traut ihrem Gatten nicht.

Die Oma hat mal wieder ihre Brille verlegt und hört zudem schlecht. Als Alfons ihr sagt, in dem Koffer sei Altpapier, weicht sie die Geldscheine in einem Eimer Wasser ein, um Altpapierbriketts herzustellen. Wie kommen Alfons und Bertram nun wieder an die Kohle? Und zu allem Überfluss ist der neue Freund der Tochter bei der Polizei!

Auch wenn manch ein Witz doch etwas flach ist, es ist die herrliche Alltagskomik, von der das Stück lebt. Wenn Alfons Riebele sich auf den Eimer mit Geld setzt, um den Inhalt zu vertuschen, und dann seiner Tochter erzählt, er habe Hämorrhoiden, dann ist dies so urkomisch und authentisch gespielt, dass man gar nicht anders kann als laut zu lachen.

Schwäbische Charaktere, punktgenau

Claudia Steimer verkörpert die Oma so authentisch, dass sie mehrfach Szenenapplaus für ihr Spiel erhält. Der Wiedererkennungswert ist hoch und es ist doch am Schönsten, wenn man über etwas lachen kann, was einem nur zu gut bekannt ist.

Der Autor und Regisseur Dietmar Steimer hat vor 20 Jahren einen Dreiakter geschaffen, der punktgenau und detailliert schwäbische Charaktere hervorhebt. Situationskomik und Interaktionen mit dem Publikum lassen die Zeit wie im Flug vergehen. Ein schönes Bühnenbild, authentische Kleidung und Frisuren untermauern die Charaktere. Mit Liebe zum Detail hat der „Lodrlada“ Untersulmetingen alle Klischees erfüllt.

Der Bankräuber wird übrigens gefasst und der Koffer voll Geld hilft dem jungen Polizisten auf verschlungenen Wegen, von Alfons als Schwiegersohn akzeptiert zu werden. Und die Oma findet ihre Brille wieder. Die hat der Oberbürgermeister dabei, sie wurde im städtischen Fund-amt abgegeben.