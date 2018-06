Mit einem Fest im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Untersulmetingen ist am Dienstagabend der bevorstehende Abschluss der insgesamt neunmonatigen Straßenbau- und Erschließungsarbeiten in Untersulmetingen gefeiert worden. Dazu waren die Bürger und die Vertreter der beteiligten Firmen und Behörden von der Stadt und der Ortsverwaltung eingeladen worden. Der Musikverein „Rißtaler“ sorgte für den passenden musikalischen Rahmen.

Bürgermeister Rainer Kapellen begrüßte die Gäste zu diesem „freudigen Ereignis.“ Ein Ende der Bauarbeiten sei in Sicht. Er bedankte sich für das gute Miteinander in dieser Zeit, in der die Bewohner allerlei Beeinträchtigungen zu ertragen gehabt hätten. „Insgesamt haben wir es gut zusammen hinbekommen.“

Mit der Sanierung der Murrstraße sei ein langgehegter Wunsch des Ortschaftsrates und der Anwohner in Erfüllung gegangen, so Kapellen. Im Beckenkreuz seien 29 Bauplätze entstanden, die Sanierung der Ortsdurchfahrt von Unter- nach Obersulmetingen wurde fortgesetzt. Im Zuge dessen seien dort die Kanäle und Wasserleitungen erneuert worden. Insgesamt wurden allein von der Stadt Laupheim rund 3,7 Millionen investiert. „Das Geld ist gut angelegt“, sagte der Bürgermeister.

„Ich danke allen, die in irgendeiner Form an den Baumaßnahmen mitgewirkt haben“, sagte Kapellen. Sein besonderer Dank galt Untersulmetingens Ortsvorsteher Franz Romer, der fast rund um die Uhr unterwegs gewesen, ein stets offenes Ohr für die Anwohner gehabt und vermittelt habe, wenn es doch Schwierigkeiten gegeben habe.

Auch Franz Romer bedankte sich bei allen Einwohnern, bei den Verantwortlichen der Stadt Laupheim sowie den Gemeinde- und Ortschaftsräten. „Ich habe viele Gespräche in der Zeit geführt.“ Lobenswert fand er auch, dass die an den Maßnahmen beteiligten verschiedenen Firmen so gut zusammengearbeitet hätten. „Es waren keine einfachen Baustellen, aber alle wurden hervorragend gemeistert. Wir haben es zusammen hinbekommen.“

Vom stellvertretenden Ortsvorsteher von Untersulmetingen, Reinhard Stöferle, erhielt Romer als Dank für seinen ganzjährigen Einsatz als „Hans Dampf in allen Gassen“ einen Geschenkkorb. (son)