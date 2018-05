Die Fußballer des SV Sulmetingen haben bei ihrer Abteilungsversammlung auf zwei erfolgreiche Jahre zurückgeblickt.

In seinem sportlichen Bericht hob der alte und neue Abteilungsleiter Lars Mast die sehr positive Entwicklung der ersten Mannschaft unter Spielertrainer Heiko Gumper hervor, der auch in der nächsten und somit fünften Saison die sportliche Verantwortung tragen wird. Auch wenn letztlich kein Titelgewinn zu Buche stand, konnte zweimal die Relegation zur Landesliga erreicht werden, im Jahr 2016 stand der SVS zudem im Bezirkspokalfinale. Die zweite Mannschaft unter Trainer Florian Behmüller musste zwar vergangenes Jahr in die Kreisliga B absteigen, führt die Tabelle aber mit nur einem Unentschieden deutlich an und kann bereits mit der Meisterschaft planen.

Die erfolgreichste sportliche Entwicklung nahm jedoch die Frauenmannschaft des SVS um Top-Torjägerin Julia Hartmann. Nach dem Bezirkspokalsieg und dem Aufstieg in die Landesliga unter Trainer Ralf Schrade belegt das Team des aktuellen Trainers Jürgen Schön in dieser Liga einen nicht erwarteten vierten Tabellenplatz und hat den Klassenerhalt bereits so gut wie gesichert. Die AH des SVS wird wieder an der kommenden Meisterrunde teilnehmen und am 17. Juni auch ein eigenes Turnier veranstalten. Der SVS befindet sich zudem in der nicht selbstverständlichen Lage, genügend Schiedsrichter zu stellen.

Neuer Jugendleitung gesucht

Über den größten und wichtigsten Bereich berichtete Jugendleiter Franz Böhringer. In allen Altersklassen kümmern sich mehr als 20 ehrenamtlich tätige Trainer und Betreuer um rund 125 Kinder und Jugendliche. Neben der rein sportlichen Ausbildung werden dem Nachwuchs auch die in einem Jugendkonzept fixierten gesellschaftlichen Werte vermittelt, wie das Einbringen jedes Einzelnen in die Vereinsarbeit, der respektvolle Umgang untereinander, Fair Play, etc.. In diesem Zusammenhang wurde auch eine moderate Anhebung des Abteilungsbeitrages auf 46 Euro im Jahr beschlossen. Den Jugendlichen wird somit für einen Betrag von unter vier Euro im Monat eine fußballerische Ausbildung mit Trainings- und Spielbetrieb geboten inklusive sonstiger Aktivitäten wie Turniere, Trainingslager, Weihnachtsfeiern, usw.. Das bisherige Jugendleiterduo Franz Böhringer und Andreas Biegota stellte sich leider nicht zur Wiederwahl, wird die Geschäfte aber im Jahr 2018 noch kommissarisch weiterführen, bis ein Nachfolger gefunden ist.

Kunstrasen als Meilenstein

Neben dem sportlichen Bereich gab es auch zahlreiche sonstige Aktivitäten. So wird durch die Mithilfe bei der Bewirtung der Vereinsgaststätte OsUs (AH und aktive Mannschaften) und durch weitere Arbeits- und Bewirtungseinsätze (zum Beispiel beim jährlichen Seniorennachmittag oder der SVS-Fasnet) die Abteilungskasse aufgebessert. Der im Jahr 2016 nach über 500 Stunden Eigenleistung fertiggestellte Kunstrasenplatz (Kleinspielfeld) hat sich als Meilenstein in der Weiterentwicklung der Abteilung herausgestellt und wird vor allem von der Jugendabteilung intensiv genutzt.

Meistercup am 16. Juni

Als ein Highlight der kommenden Wochen findet am Samstag, 16. Juni, unter dem Dach des WFV der Erdinger-Meister-Cup auf dem Vereinsgelände des SV Sulmetingen statt. Dabei treffen die Meister der Kreis- und Bezirksligen aus den Bezirken Riß, Bodensee, Donau und Donau-Iller aufeinander, um die Finalteilnehmer auf Landesebene zu ermitteln. Neben rund 20 Herrenmannschaften werden auch die Meister der Frauenligen in Sulmetingen erwartet.

Wahlen: große Kontinuität

Die Wahlen waren von großer Kontinuität geprägt. Mit Ausnahme der Jugendleitung stellten sich alle Amtsinhaber der Wiederwahl und wurden jeweils einstimmig gewählt. Die Abteilung wird weiterhin von Lars Mast geleitet, als Stellvertreter fungieren Rainer Werz und Hartmut Ehe. Das Amt des Spielleiters begleitet wie bisher Frank Braunger, Spielausschussvorsitzender ist Harald Ott. Als Schriftführer wurde Edgar Romer wiedergewählt, AH-Vertreter ist Christian Pretzel, Schiedsrichterbeauftragter Alexander Daiber. Als weitere Beisitzer wurden SVS-Urgestein Helmut Braunger, Christian Kästle und Konrad Ganser (Baumaßnahmen) gewählt. Vertreterin der Frauenmannschaft im Ausschuss ist Spielführerin Sandra Egle. Neu im Gremium ist Louis Galik, der das bisher nicht besetzte Amt des Spielleiters der Frauenmannschaft übernimmt. In seiner Funktion als Hauptkassier und Vorstandsmitglied des Gesamtvereins ist weiterhin Markus Kästle für geordnete Finanzen zuständig.

Bei der Versammlung wurden auch verschiedene Amtsträger geehrt. Die Ehrung in Bronze erhielten Alexander Daiber, Christian Pretzel und Konrad Ganser. Für seine langjährigen Verdienste wurde Harald Ott mit einer Vereinsehrung in Gold bedacht.