Auswärtssieg für den SV Sulmetingen

Der SV Sulmetingen hat in der Frauenfußball-Landesliga II beim TSV Sondelfingen mit 3:1 gewonnen. Der SVS traf auf eine kämpferisch starke Mannschaft. Je länger das Spiel dauerte, desto ausgeglichener wurde es. SVS-Keeperin Julia Weber verhinderte in der 35. Minute mit einer Glanzparade einen Rückstand.

Nach Pass von Julia Hartmann machte Lisa Kaiser in der 44. Minute aus spitzem Winkel das 1:0 für den SV Sulmetingen. In der zweiten Halbzeit nahm Sulmetingen das Spiel in die Hand. In der 60. Minute konnte Katharina Metzger nach einer Reihe von gehaltenen Schüssen zum 2:0 einschieben. Julia Hartmann erhöhte auf 3:0 (70.). Sondelfingen verkürzte durch Joana Tritt zum 1:3 (78.), mehr gelang den Gastgebern aber nicht, es blieb beim verdienten Sieg des SVS. Am Sonntag ist der Tabellenführer Asch/Sonderbuch zu Gast in Sulmetingen.