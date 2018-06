Orgel soll wieder wie im Jahre 1906 klingen

Noch in diesem Jahr wird die denkmalgeschützte Orgel in der St. Martinuskirche in Unteressendorf restauriert. Neben der dringend notwendigen Generalüberholung wird die Orgel nach den Ostertagen auf den historisch belegbaren Stand von 1906 zurückgeführt.

Die Orgel in Unteressendorf wurde im Jahr 1864 von Wilhelm Blessing aus Esslingen mit 21 Registern auf zwei Manualen und Pedal mit mechanischen Kegelladen erbaut. 1906 erfolgte ein tiefgreifender Umbau durch die Firma Link aus Giengen an der Brenz. Dabei wurden unter anderem die mechanischen Kegelladen pneumatisiert, also auf eine Steuerung mit Luft umgerüstet. Außerdem wurde ein neuer Spieltisch mit Transponiereinrichtung installiert und das Register „Vox coelestis“ eingebaut. Um 1970 baute der damalige Unteressendorfer Organist Reinhold Fritzenschaf, der zugleich Orgelbauer war, das Register Clarinette 8‘ aus und installierte das Register Krummhorn. Die letzte größere Maßnahme an der Orgel war 1991. Die Firma Wiedenmann aus Oberessendorf hat dabei die Orgel instand gesetzt und ausgereinigt.

Mit der Restaurierung befasst sich der Kirchengemeinderat bereits seit 2005. Bei einer Inspektion wurden Anobien, ein Holzschädling, in der Kirche festgestellt. Dieser Befall betrifft auch das Gehäuse, die Windladen und die Holzpfeifen der Orgel. Um weitere Schäden an Kirche und Orgel zu vermeiden, wurde bereits 2007 der komplette Kirchenraum für rund 21000 Euro begast. Durch Verschleiß und Alterung fallen vermehrt Töne und Register an der Orgel aus, so dass eine Generalüberholung unumgänglich ist.

Gutachten bestätigt Einzigartigkeit

Nach einem Gutachten vom Bischöflichen Orgelsachverständigen Volker Linz aus Ehingen verfügt die Orgel in Unteressendorf über einen herausragenden Denkmalwert. Dieser begründe sich nicht nur durch das hohe Maß an historischer Substanz, sondern auch durch deren Qualität. Hierfür stehe der Name Blessing als Garant. Es sind nur noch wenige Orgeln aus der Werkstatt Blessings vorhanden, sodass die Orgel in Unteressendorf in gewisser Weise einzigartig sei, schreibt Linz in seinem Gutachten.

Die Kirchengemeinde hat den Auftrag für die Ausreinigung, Instandsetzung und Rekonstruktion an die Firma Wiedenmann aus Oberessendorf vergeben. Mit den Arbeiten wird nach den Osterfesttagen begonnen. Sie sollen rund ein halbes Jahr andauern. Neben der Ausreinigung und den Instandsetzungsarbeiten wird die Transponiereinrichtung wieder aktiviert und alle Holzteile mit Holzwurmtod imprägniert. Neu eingebaut werden die Register Clarinette 8‘, Trompete 8‘, Posaune 16‘. Die Pfeifen des Prospektregisters Principal 8‘, die aus der Zeit von 1917 stammen – die Originalpfeifen wurden im ersten Weltkrieg zu Kriegszwecken eingezogen – werden durch neue Pfeifen in 82 Prozent Zinn ersetzt.

Die Kosten für die Renovierung belaufen sich auf rund 112000 Euro. Hinzu kommt, dass zusätzlich 11000 Euro in einer Förderstiftung zugunsten der Ausbildung von Nachwuchskirchenmusikern angelegt werden müssen. Zusätzlich fallen Kosten in Höhe von etwa 5000 Euro für Elektroarbeiten und Liedanzeiger an.

„Die Kosten dieser Baumaßnahme zum Erhalt unserer großartig klingenden Orgel muss unsere kleine Kirchengemeinde weitgehend selbst aufbringen“, sagt Christoph Kieninger, zweiter Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Das Denkmalamt hat einen Zuschuss in Höhe von 8100 Euro in Aussicht gestellt. Die Spenden aus vielen Kirchenkonzerten des Organisten Dr. Ludwig Kibler mit verschiedenen Künstlern und weitere Veranstaltungen ergeben inzwischen ein stattliches Rücklagenpolster von nahezu 100000 Euro. Erheblich zu dieser großen Spendensumme hätten auch örtliche Banken, der Landkreis Biberach und viele großzügige Privatpersonen, denen die Orgel am Herzen liegt, beigetragen.

Die Kirchengemeinde Unteressendorf bittet um Spenden unter Kontonummer 7087004, BLZ 60069648, Raiffeisenbank Ummendorf, Stichwort „Orgelrenovation“.