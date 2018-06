Feuer verursacht über 80000 Euro Schaden

Rund 80000 bis 100000 Euro Schaden sind am Donnerstag beim Brand eines Einfamilienhauses in Unteressendorf entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Mit Unterstützung aus Biberach hatten die Feuerwehren aus Unteressendorf, Hochdorf und Schweinhausen den Brand schnell unter Kontrolle.

Das Feuer war gegen 12.30 Uhr in dem Einfamilienhaus in der Schulgasse ausgebrochen. Ersten Ermittlungen nach steht die Brandursache in Zusammenhang mit Installationsarbeiten. Ein 33-jähriger Handwerker führte gemeinsam mit einem Hausbewohner in einem Badezimmer im Obergeschoss Reperaturarbeiten aus. Dabei entzündete sich die Seegrasfüllung in einer Zwischenwand. Der Brandherd wurde zunächst nicht erkannt und in dem renovierten Altbau konnte sich das Feuer schnell ausbreiten.

Die Wehren der Gemeinde Hochdorf rückten mit insgesamt fünf Fahrzeugen aus. Unterstützung erhielten die Feuerwehrleute auch von der Stützpunktfeuerwehr Biberach, die mit Drehleiter und einem weiteren Fahrzeug gekommen war. Im Einsatz waren auch eine Atemschutztruppe. Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Während der Löscharbeiten blieb die benachbarte Waldseer Straße circa zwei Stunden gesperrt.

Bewohner bleiben unverletzt

Die Bewohner hatten das Gebäude ohne Verletzungen verlassen können. Der Handwerker hat sich jedoch unmittelbar vor Ausbruch des Feuers durch ein abrutschendes Werkzeug eine Handverletzung zu. Das Gebäude bleibt bis auf Weiteres unbewohnbar.