Buntes Showprogramm bei der Burgwächternacht

Fetzig, bunt und stimmungsgeladen ist es bei der 20. Burgwächternacht am Mittwochabend in Unteressendorf zugegangen. 44 Zünfte feierten in der prall gefüllten Gemeindehalle bei tollen Tänzen und heißer Musik. Stefanie Stecher eröffnete ihre letzte Burgwächternacht als Zunftmeisterin der Narrenzunft (NZ) Burgwächter mit dem Narrenruf „Wa hot brennt? Burg hot brennt!“ Am Ende wurde die scheidende Zunftmeisterin zur Ehrenzunftmeisterin ernannt.

Showtänze, Maskentänze und Musikgruppen reihten sich nahtlos aneinander. Die Zunftmeisterin sagte jede Gruppe mit dem jeweiligen Narrenruf an. Den Auftakt machte Willi von der NZ Schmiechen mit dem Lied „Wenn der Narrenbaum wieder am Dorfplatz steht“. Die Hexen der NZ Unterstadion zeigten einen gelungenen Maskentanz mit schönen Pyramiden. Elegant und mit Schwung fegte die Garde aus Baltringen in ihren weißblauen Uniformen über die Bühne. Ebenso schwungvoll und graziös die Garde der NZ Stafflangen. Später glänzten diese Tänzerinnen mit blauen Perücken und in kurzen Röckchen. Ebenfalls exakt und sportlich präsentierten sich die Damen der Tanzgarde Oggelsbeuren: Hoch das Bein und Spagat stellte für die jungen Damen in ihren eleganten rot-weißen Uniformen kein Problem dar. Ebenso gekonnt und schwungvoll präsentierten sich die Gardedamen „Sweet Greens“ der NZ Mittelbuch. Bei ihrem schwungvollen Auftritt kamen die jungen Damen in ihren grün-weißen Gardeuniformen mächtig außer Atem.

Die „Himmlischen Teufel“ aus Memmingen brachten bei ihren zackigen Garde-Tänzen in rot-schwarzen Kostümen Schwung und andere Farben auf die Bühne. Ein Billardspiel war der Hintergrund der Choreografie beim Showtanz der Damen aus Ummendorf. Als Billardkugeln fegten die Tänzerinnen mit ausgefeilter Mimik und Gestik über die Bühne. Gekonnte, anmutende Maskentänze und Pyramiden zeigten die Weckafresser und Saubachhexa aus Äpfingen sowie Gluathexen aus Illerbeuren und Hexen aus Mittelbuch. In aufwendigen Kostümen bereicherten die „Lumpenkapelle Aitrach“ und die „Schillamongos“ aus Kirchdorf die gelungene dreistündige Show. Ihre fetzigen und heißen Rhythmen, in enormer Lautstärke gespielt, brachte die Stimmung in der vollen Halle zum Kochen. „So viele hochkarätige Tanzgruppen auf einmal gibt es nur bei der Burgwächternacht “, schwärmte ein Besucher.

Für ihre Verdienste, ihre Treue und ihre langjährige Einsatzbereitschaft für die NZ Burgwächter Unteressendorf wurde Stefanie Stecher zur Ehrenzunftmeisterin ernannt. Nach der Saison scheidet sie nach 20 Jahren als Zunftmeisterin aus ihrem Amt. Viele der befreundeten Zünfte verabschiedeten sich mit Glückwünschen und Geschenken von der beliebten Zunftmeisterin.