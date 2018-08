Schwere Verletzungen hat sich eine 55-Jährige bei einem Unfall am Sonntag bei Unteressendorf zugezogen. Gegen 12 Uhr fuhr sie von Ravensburg in Richtung Biberach. In der Nähe von Unteressendorf kam der Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Autofahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen brachte die 55-Jährige in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Unteressendorf, Hochdorf und Schweinhausen waren an der Unfallstelle. Bis gegen 13 Uhr war die Straße voll gesperrt. Warum die Autofahrerin von der Straße abkam, ist noch unklar.