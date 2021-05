Zwei Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Unlingen

Zwei Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Unlingen am 20. Juni an: Neben Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz hat sich auch Samuel Speitelsbach in Unlingen beworben. Beide Kandidaten wurden vom Wahlausschuss am Mittwochabend für die Wahl zugelassen.

Nicht die erste Gemeinde für Bewerber

Unlingen ist nicht die erste und nicht die einzige Gemeinde, in der Speitelsbach seinen Hut in den Wahlring wirft. Der Diplom-Ingenieur aus Ravenstein gilt als sogenannter „Dauerkandidat“. Der 34-Jährige hat sich bereits in zig Kommunen im Land um Bürgermeister-Posten beworben. Den Berichten etlicher Regionalzeitungen zufolge mit durchaus kruden Thesen. So wollte er mehrfach eine eigene Gemeindewährung einführen, kokettiert offenbar mit rechten Themen und wollte auch mal das Internet zugunsten von Bestell- und Bücherclubs abschaffen. In Unlingen hat Speitelsbach seine Bewerbung am 17. Mai abgegeben.

Bereits am 19. April hat der aktuelle Unlinger Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz seine Unterlagen eingereicht. Dass Hinz antreten würde, hatte er bereits öffentlich erklärt. Der 54-Jährige leitet seit 4. Mai 2020 die Unlinger Gemeindeverwaltung und will nun dauerhaft die Nachfolge von Erwin Hölz antreten, der erkrankt ist und offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Hinz, der zuvor als kaufmännischer Leiter bei Omira tätig war, hat ein turbulentes Jahr mit etlichen personellen Wechseln im Unlinger Rathaus hinter. In diesem Jahr hat er sich in die Verwaltungsarbeit und in die aktuellen kommunalpolitischen Themen eingearbeitet. Wichtige Themen sind für ihn derzeit die Bereitstellung von Bauplätzen, der Breitbandausbau und die Umgestaltung der Unlinger Ortsdurchfahrt. Hinz lebt in Dietelhofen.