Zunftmeisterin: Frauen an die Macht

Elmar Lohner muss in Unlingen derzeit ganz schön ran. Als Stellvertreter des erkrankten Bürgermeisters musste er sich am Glombigen Donnerstag gegen den närrischen Ansturm im Rathaus zur Wehr setzen – erwartungsgemäß erfolglos.

Dabei machte Lohner in römischer Legionärsuniform einen durchs wehhaften Eindruck. Den versammelten Narren versprach er: „En Hauga Arbeit han i für eich nagricht.“ Barriereffreies Wohnen, Kindergarten und die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt seien einige Themen, die anzugehen seien. Hinzu kommen Personalprobleme allenthalben: „Koin Bürgermeister, koin Pfarr, koin Doktor, koin Kämmerer und au koin Dirigent – für all die Positiona fehlt mir no a Werkpatent“. Auch ein neuer „Hallameister“ ist offenbar nicht zu finden.

Zunftmeister Rolf Schneider bedauerte mehrfach: „I muass eba mit em Zwoitbesta zfrieda sei.“ Statt des Schultes erscheint nur der Stellvertreter, statt eines neuen Hausmeisters springt der alte nochmals ein, und bei der Bier-Abstimmung zum Ringtreffens im kommenden Jahr sei er den „drei Weibern“ in der Vorstandschaft unterlegen. Seine Rede machte Schneider besonders kurz, denn „dr Vizeschultes Elmar hots em Stondalohn.“

Sybille Selig bedauerte die Entscheidung gegen die Besenwirtschaft beim Ringtreffen und die Auflagen bei Veranstaltungen – man müsse froh sein, dass es für Hochzeiten keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfe. Eine Lösung hatte die Zunftmeisterin für das Personalproblem parat: „Fraua an die Macht“. Beim Frauenball gebe es ein offenes Casting.