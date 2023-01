Zu schnell unterwegs: Pkw rammt Rettungswagen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr auf der Biberacher Straße in Göffingen. Der 53-Jähriger Fahrer eines VW Touareg fuhr in Richtung Hailtingen und kam in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Rettungswagen. Die 45-jährige Fahrerin und die 21-jährige Beifahrerin des Rettungswagens mussten nach dem Unfall von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden beide schwer verletzt in eine Klinik verbracht. Patienten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht in dem Rettungsfahrzeug.

Die Verletzungen hätten sich inzwischen als nicht ganz so gravierend herausgestellt, wie das nach den Bildern vom Unfallort zu befürchten gewesen sei, sagte Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach am Sonntagnachmittag. „Die beiden hatten mehr als einen Schutzengel."

Der Fahrer des VW Touareg wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei ihm wurde bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht, dass er nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ferner hatte er keine gültige Fahrerlaubnis, und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 260.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die B 312 für geraume Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Bei dem Rettungswagen handelte es sich um ein Fahrzeug, das normalerweise ind er DRK-Rettungswache in Riedlingen stationiert ist. Am Neujahrsmorgen sei ein Fahrzeug aus dem Ersatzfahrzeugpool in Biberach nach Riedlingen überführt worden. „Wir haben also in Riedlingen wieder einen einsatzklaren Rettungswagen", so Mutschler.