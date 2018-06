Wommy Wonder zu Gast in Unlingen

Fräulein Wommy Wonder und Begleitung kommen auf Einladung der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen am Freitag, 4. November, in die Gemeindehalle Unlingen. Für ihre Mitglieder hat die Bank ein Kabarett der Extra-Klasse gebucht. Ab 19.30 Uhr steht Fräulein Wommy Wonder als Frau ihren Mann – und das in einem Genre, in dem andere nicht einen Sommer überstehen. Kein Zweifel – ihr Mix aus Kabarett, Comedy, Chanson und Travestie abseits der ausgetretenen Pfade kommt an. Ein Abend bei Fräulein Wommy Wonder ist elegante Travestie auf hohem Niveau – ein Fräulein mit Kultqualität, die Fröhlichkeit verbreitet. So springt Wommy mit der Leichtigkeit einer Feder von Pointe zu Pointe, wenn sie ins Land des Lächelns einlädt. Und wenn sie mal selbst Rat braucht, weiß Elfriede Schäufele, Raumpflegerin aus eigenen Gnaden, sicherlich ein Rezept, das sie auch dem Publikum ungefragt mitteilt. Wommy tanzt, singt, atmet, lebt. Die Mitglieder der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen sind eingeladen, sich davon selbst zu überzeugen.

Eintrittskarten erhalten die Mitglieder bei allen Geschäftsstellen der Volksbank-Raiffeisenbank Riedlingen.