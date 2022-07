Wolfgang Jautz wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Coronapause konnte der Förderverein des Musikvereins Uigendorf endlich wieder vom 2. bis 4. Juli sein traditionelles Ulrichsfest veranstalten. Am Festabend des Ulrichsfestes wurde zum einen das 90-plus-1-jährige Jubiläum des Musikvereins gefeiert und zum anderen wurde Wolfgang Jautz die besondere Ehre des Ehrenvorsitzenden zuteil.

Eröffnet wurde das unter dem Motto „Musik verbindet“ stehende Programm durch den Vorsitzenden Ralf Jedrysiak . Es enthielt einige Höhepunkte des Abends und startete mit dem Einblick in die Chronik der Musikkapelle. Norbert Neubrand ließ die letzten 91 Jahre des Vereins Revue passieren. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Spendenübergabe in Höhe von 2000 Euro an den Verein für familienunterstützende integrative Behindertenarbeit aus Biberach, kurz fiB. Ansprachen des Schirmherren, Bürgermeister Gerhard Hinz, von Ortsvorsteher Peter Borst und von Karl Zitterell als Vertreter der örtlichen Vereine folgten, immer wieder aufgelockert durch Musikstücke des Musikvereins Uigendorf.

Im weiteren Verlauf des Abends wurden die Ehrungen, die sich in den letzten drei Jahren angesammelt hatten, abgehalten. Insgesamt wurden 34 passive Mitglieder des Musikvereins und 14 aktive Musiker geehrt. Unter den aktiven Musikern befanden sich drei besonders verdiente Musikkameraden. Klaus Schlaucher, Josef Schmid und Wolfgang Jautz wurden vom Kreisverbandsvertreter Karl Lamp für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Musikverein geehrt. Klaus Schlaucher war neben seiner aktiven Mitgliedschaft unter anderem 30 Jahre lang Vorsitzender der Sportfreunde Bussen.

Wolfgang Jautz war neben seiner aktiven Zeit im Musikverein auch 20 Jahre als erster Vorsitzender, mehrere Jahre als Ausschussmitglied und zwei Jahre als Dirigent des Uigendorfer Vereins aktiv. Ein solches Engagement, betonte der Vorsitzende Ralf Jedrysiak, ist nicht selbstverständlich. Um diesen außerordentlichen Einsatz zu ehren, ernannten ihn die Vorstände des Musikvereins unter tosendem Applaus seiner Musikkameraden zum Ehrenvorsitzenden.

Folgende Musiker wurden ebenfalls für langjährige aktive Vereinszugehörigkeit geehrt: Martin Ege für 40 Jahre, Carmen Fuchsloch für 30 Jahre, Franziska Gnant, Andreas Hahn, Andrea Huckle und Christoph Neubrand für 20 Jahre, Dieter Eckardt, Iris Huckle, Maren Jautz und Simon Mayer für zehn Jahre sowie Oskar Gnant für zehn Jahre im Vereinsausschuss.