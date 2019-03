Wieder ein Vorsitzender für den Bereich der Organisation

Einstimmig haben die Sportfreunde Bussen Gustav Schlaucher bei ihrer Hauptversammlung am Samstag zu ihrem neuen Vorstand Organisation gewählt.

Schlaucher besetzt damit das Amt, das nach dem Abschied von Klaus Schlaucher aus dem Vorstand für ein Jahr unbesetzt blieb. Der inzwischen zum Ehrenvorstand ernannte Klaus Schlaucher bekam im Rahmen der Hauptversammlung für sein Lebenswerk, das er im Verein geschafften hat, vom Land Baden-Württemberg die seltene Landesehrennadel verliehen.

Der Vorstand für Finanzen, Jonas Hirschmann, gab einen Rückblick auf das Vereinsjahr 2018, das vor allem geprägt war durch die verzweifelte Suche nach einem neuen Vorstand Organisation. Nach dem Ausscheiden von Klaus Schlaucher aus der Vorstandschaft im vergangenen Jahr, blieb dieses Amt bis dato unbesetzt und belastete die übrigen Ausschussmitglieder umso mehr. Schriftführerin Janina Müller war gesundheitlich verhindert, sodass die Jugendvertreterin Sofie Bloching ihren Bericht über das Jahresgeschehen im Verein übernahm. Vorstand Fußball Daniel Moll übernahm im Anschluss den Bericht des Vorstands Organisation und ging nochmal auf diverse Themen aus den vergangenen Ausschusssitzungen ein. Dabei war die Umsetzung des Datenschutzgesetzes, die bisher eingeleiteten Maßnahmen bei der Suche nach einem weiteren Vorstandsmitglied und vor allem auch das geplante Großprojekt Bewässerungsanlage ein Schwerpunkt.

Daniel Moll gab einen Ausblick auf die geplante Umsetzung des Großprojekts, das für den kleinen Verein der Sportfreunde einen immensen finanziellen Aufwand über 100 000 Euro darstellen wird. Anschließend gab der Vorstand Finanzen noch einen Ausblick auf die anstehenden Termine. Daniel Moll fuhr dann mit seinem Bericht der Fußballabteilung fort und ging dabei sowohl auf die aktiven Fußballer ein, als auch auf die Jugend und die AH. Insbesondere bei den Aktiven konnte er über eine erfreuliche Entwicklung in der aktuellen Saison zurückblicken, da beide Teams auf dem ersten Tabellenplatz überwintern konnten. Vorstand Finanzen Jonas Hirschmann gab daraufhin in seinem Bericht Einblick in die Zahlen und wurde im Anschluss von Kassenprüfer Walter Braun für die mangelfreie Kassenführung gelobt und zur Entlastung vorgeschlagen. Der neue Unlinger Bürgermeister Erwin Hölz lobte den Verein für die gute Arbeit, die geleistet wird. Es sei deutlich zu erkennen, dass der Verein lebt. Der Vereinszweck der Sportfreunde sei sehr gut erreicht, da ein Programm von den Babys bis zu den Senioren geboten wird. Er ging auch auf den nicht voll besetzten Vorstand ein und ermutigte die Vereinsmitglieder zum ehrenamtlichen Engagement.

Neuer Schriftführer

Nachdem zunächst die bisherigen Vorstände Dietlinde Dom-Miehle und Daniel Moll in ihren Ämtern auf zwei Jahre wiedergewählt wurden, konnte der neue Schriftführer Jakob Schlaucher einstimmig gewählt werden. Er folgt auf Janina Müller, die das Amt für fünf Jahre inne hatte. Sofie Bloching wurde dann von der Versammlung als Jugendleiterin für ein weiteres Jahr bestätigt, ehe man sich an die Frage nach einem Kandidaten für das Amt des Vorstand Organisation machte. Da man im Vorfeld schon weit über ein Jahr intensiv gesucht hatte und sich bis zur Versammlung nichts ergeben hatte, waren die Erwartungen eher verhalten. Umso größer wurden die Augen dann, als sich Gustav Schlaucher bereit erklärte, das Amt für zunächst ein Jahr zu übernehmen. Die Versammlung wählte den 26-jährigen im Anschluss einstimmig und gratulierte mit anhaltendem Beifall. Georg Schrodi gratulierte mit den Worten: „Mit so einer Aufgabe kann man menschlich sehr wachsen.“

Ehrenmitglied Roland Maier meldete sich dann noch zu Wort hob die sehr gute Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Vorstand hervor, mit der über mehrere Jahrzehnte hinweg enorm vieles im Verein bewegt wurde. „Wenn wir alle im Verein die von Klaus Schlaucher vorgelebte Menschlichkeit an den Tag legen, dann wird es den Sportfreunden Bussen nie schlecht gehen“, sagte Maier.