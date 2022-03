Werner Gramsch wird zum Ehrenvorsitzenden des MV Unlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der neu gewählte erste Vorsitzende Sven Cortès durfte bei der Jahreshauptversammlung des Musikverein Unlingen am 19. März drei ganz besondere Ehrungen vornehmen. Seit Jahrzehnten widmen sich Peter Hausmann, Christine Schmid und Werner Gramsch mit selbstloser Hingabe und persönlich herausragendem Engagement den Aufgaben im Musikverein.

Peter Hausmann ist aktives Mitglied seit dem Jahr 1984 und wurde im Jahr 1999 zum Schriftführer gewählt. Dieses Amt legte er 2001 nieder, um die Funktion des Kassierers zu übernehmen, welche er 20 Jahre mit großem Einsatz ausübte. Ein Amt, das er, wie er selbst sagte, nie haben wollte.

Christine Schmid ist seit 1983 aktives Mitglied und erklärte sich im Jahr 2001 bereit die Jugendleitung in Ergänzung zu ihrer Funktion als Jugendkapellendirigentin zu übernehmen. Schon seit Jahren ist sie zudem als Lehrerin im Fachbereich Jugendausbildung tätig. Die Jugendarbeit im Musikverein ist ihr bis heute eine Herzensangelegenheit. Besondere Highlights waren ein Sieg beim oberschwäbischen Jugendblasmusikfestival, die Teilnahme an den jährlichen Wertungsspielen mit der Jugendkapelle und die jährlichen Jugendfreizeiten. Hinzu kommt das außerordentliche Engagement in der Organisation und Koordination des Fachbereichs Jugendausbildung.

Werner Gramsch ist seit 1982 aktives Mitglied und wurde 1997 als Beisitzer gewählt. Im Jahr 2001 übernahm er das Amt des ersten Vorsitzenden, welches er nach 21 Jahren nun niedergelegt hat. In den Jahren 2005 und 2019 richtete der Musikverein unter seiner Gesamtleitung zwei grandiose Kreismusikfeste aus. Zudem wechselte der Musikverein im Jahr 2005 von der Oberstufe in die Höchststufe. Mit ihm als Vorstand hat der Verein zahlreiche Meilensteine in der Vereinsgeschichte erreicht.

In Würdigung dieser außergewöhnlichen Verdienste wurden Peter Hausmann und Christine Schmid bei der Jahreshauptversammlung zum Ehrenmitglied und Werner Gramsch zum Ehrenvorsitzenden des Musikvereins ernannt. Cortès dankte den Geehrten für ihren unglaublichen Einsatz und die Leidenschaft, die sie dem Verein entgegenbrachten und dadurch das Vereinsleben bereichert haben und auch weiterhin bereichern werden. Überrascht von dieser Ehrung waren die drei sichtlich gerührt. Mit Standing Ovations und tobendem Applaus brachten auch die anwesenden Mitglieder ihre Anerkennung und ihren Dank zum Ausdruck.