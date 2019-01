„Wer nicht flüchtet, der hat Heimat“

„Was verstehe ich unter Heimat?" stellte Pater Alfred Tönnis als Frage in den Raum, nachdem Andrea Huckle als Vertreterin des Riedlinger Sprengels der Landfrauen 80 Teilnehmerinnen beim Neujahrsempfang 2019 im schmucken Dorfgemeinschaftshaus Göffingen begrüßt hatte. Unter ganz verschiedenen Aspekten füllte Pater Tönnis den Begriff Heimat mit Leben, sodass jede der Zuhörerinnen sich angesprochen fühlte.

„Heimat ist überall da, wo ein Mensch ist, zu dem ich kommen kann, ohne gefragt zu werden, weshalb ich da bin“, galt als Einstieg zum diesjährigen Neujahrsempfang. Ein besonderer Willkommensgruß entbot das Riedlinger Führungsduo Andrea Huckle und Gabi Hägele neben Rosemarie Neumann der Ehrenvorsitzenden der Landfrauen Elfriede Elser.

Auf Huckles Stichwort „Ein neues Jahr ist wie eine leere Leinwand“, stellte Pater Tönnis ohne Umschweife den Begriff Heimat mit der Frage in den Raum: „Was ist Heimat für mich und für Menschen allgemein?“

In allen Phasen gut lebensnah und nachvollziehbar erläuterte er Unterschiede zwischen seiner Herkunft aus Norddeutschland und seiner Arbeit seit 1995 im Raum Biberach. „Die sprachliche Vielfalt fällt mir selbst beim Abhören der Beichte auf“, kommentierte er schmunzelnd. In seiner Tätigkeit mit Flüchtlingen in Oggelsbeuren und in der Medienseelsorge beim Rundfunk komme dies besonders zum Tragen. Überall schwinge der Begriff Heimat mit. Nach seiner überstandenen Krebserkrankung sei ihm, so Tönnis, ein zweites Leben als Unruheherd geschenkt worden. „Was ich so sage, da stehe ich dahinter.“

Heimat kann für ihn als Theologen nicht mit einem pauschalen Begriff abgetan werden. Heimat sei sehr vielschichtig und facettenreich. Für den einen ist Heimat da, wo er öfters war, verbunden mit Haus, Hof, Kirchturm und dem Ort, wo man die ersten Schritte gemacht hat. Dazu gehört Heimat als die Verbindung mit Oma und Opa und der Familie „wo’s einem heimelig ums Herz wird.“ Ältere Menschen verbinden Heimat mit persönlicher Religiosiät und dem täglichen Rosenkranzgebet oder mit ihrer Kirche mit dem Altarraum und dem Platz, an dem sie immer sitzen. Andere Zeitgenossen finden ihre Heimat in einer philosophischen Denkrichtung. „Jeder kann Heimat mit etwas ganz Persönlichem verbinden. Es gibt dabei die Ebenen Verstand oder Seele, Gefühl und Herz.“

Heimatlos seien nicht nur die Flüchtlinge, auch die Bibel sei voller Fluchtgeschichten. „Die Bibel spiegelt die Realität des Alten Testaments wie der heutigen Zeit wider“, so Tönnis. „Wer nicht flüchtet, der hat Heimat.“ Alkohol sei so ein Fluchtcharakter. Mehr Alkohol entwickle Heimatgefühle. Das gelte auch für den weiten Bereich der Drogen und des uneingeschränkten Genusses bei Essen, Reisen, Internet oder überzogener Gesundheit. Die virtuelle Welt werde oft ebenso als Heimat bezeichnet wie der eigene Schönheitswahn oder das Fitnessstudio. Dem stehe das Angebot Jesu gegenüber, dem Menschen wertschätzend begegnen und als Impuls vermitteln: Pass auf, was du machst.

Keine Selbstverständlichkeit

„Heimat ist nicht selbstverständlich“, unterstrich Pater Tönnis, „man muss den Begriff immer wieder erfühlen und ertasten, auch in Problemsituationen und dabei der Frage nachgehen, wie wir anderen Heimat geben können.“ Dies könne das Sitzen an einem Krankenbett sein mit Zuhören oder einfach nur dasein und gemeinsam schweigen („Auch Nichtstun ist hier ein Tun“) oder Hilfen bei der Eingliederung von Fremden, um sie dort abzuholen, wo sie sind. „Heimat geben ist auch die Art der Landfrauen, wie sie in vielschichtiger Weise etwa an Weihnachten sichtbar wird“, lobte der Redner, „das Treffen in verschiedenen Begegnungsräumen tut auch einem selbst gut.“

Die Kreisvorsitzende Doris Härle dankte Pater Tönnis für seinen detailreichen lebensnahen Vortrag. „Sie live zu erleben hat andere Dimensionen als Sie im Radio zu hören.“ Sie berichtete von 1350 registrierten Landfrauen und 430 abgehaltenen Veranstaltungen, auch als Bekenntnis: „Landfrauen sind für mich Heimat.“ Unter Hinweis auf die jüngste Auszeichnung von Elfriede Elser betonte die Vorsitzende: „Wir machen uns stark für den ländlichen Raum.“ Unter diesem Gesichtspunkt forderte sie die Frauen auf, bei den anstehenden Kommunalwahlen zu kandidieren, denn „Frauen sind nah am Leben“.