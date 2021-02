Weniger Investitionen, mehr Rücklagen

Die Gemeinde Unlingen hat das Jahr 2019 finanziell deutlich besser abgeschlossen als in den Planungen vorgesehen. Statt einer Rücklagenentnahme von 1,284 Millionen Euro konnte das Sparkonto um 477 000 Euro aufgebaut werden. Diese positive Entwicklung war vornehmlich möglich, weil einige geplante Investitionen 2019 nicht umgesetzt wurden. Dies geht aus dem Rechnungsabschluss und dem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 hervor, denen der Unlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat.

Das Rechnungsjahr 2019 schloss mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7,077 Millionen Euro. Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben beinhaltet, rund 6,06 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt wurde rund eine Million Euro für Investitionen ausgegeben.

Damit wurde deutlich weniger investiert als vorab geplant. Im Haushaltsplan wurde noch mit knapp 2,7 Millionen Euro an Investitionen gerechnet. Kämmerer Wolfgang Kopp stellte die Abweichungen im Rat vor – das heißt die Maßnahmen, die gar nicht oder nicht im geplanten Umfang umgesetzt wurden: Die Sanierung der Gemeindehalle, der Bau von Wasserläufen, die Errichtung eines Gemeindesaals und Erschließungen in Unlingen wurden allesamt 2019 nicht angegangen. In den Breitbandausbau wurde nur 121 000 Euro statt der geplanten 928 000 Euro investiert und zudem wurden nur Grundstücke für rund 100 000 Euro erworben statt für 320 000 Euro

Durch die gesparten bzw. verschobenen Ausgaben konnten die Rücklagen ausgebaut werden. Die allgemeine Rücklage erhöhte sich bis Ende 2019 um 477 000 Euro auf 3,9 Millionen Euro. Kredite musste die Gemeinde keine aufnehmen. Der Schuldenstand wurde in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgebaut, wie Kopp anhand einer Grafik aufzeigte. Aktuell ist die Gemeinde schuldenfrei.

Aber auch im Verwaltungshaushalt hat die Gemeinde gut gewirtschaftet. Die Einnahmen lagen mit 6,06 Millionen Euro um knapp 200 000 Euro höher als geplant. Zudem hat die Gemeinde rund 165 000 Euro weniger ausgegeben als erwartet (5,449 Mio. Euro). Damit wurde im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von rund 611 000 Euro (Plan: 249 000 Euro) erwirtschaftet, der für Investitionen verwendet werden kann.