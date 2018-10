Weinfest startet mit der Jubiläums-Hitparade

Das traditionelle Weinfest des Musikvereins Ertingen findet am Wochenende in der Kulturhalle statt. Zwei Tage viel Musik und ein tolles Programm, damit Stimmung pur herrscht, dafür garantiert der Musikverein Ertingen. Zum einen steigt am Samstag die Jubiläums-Hitparade der Blasmusik, zum andern wird am Sonntag Blasmusik pur in der Halle geboten.

Wenn am Samstagabend beim Weinfest die Hitparadenfanfare erklingt, wissen die Besucher schon, was auf sie zu kommt. Seit zehn Jahren kämpfen die Akteure mit ihren Vorträgen beim Weinfest um Sieg und Platzierung. Heuer werden dem Publikum die Top 10 der letzten zehn Jahre Hitparade serviert. Nicht unbedingt alle Siegertitel, denn manche sind spieltechnisch gar nicht mehr aufführbar, so der Vorsitzende Urban Diesch. Aber dafür wurden Titel ausgesucht, die es verdient haben, unter die Top 10 zu kommen, ist sich Musikdirektor Günther Goldammer sicher. Los geht es mit dem Siegertitel aus dem Jahr 2008, dem Udo-Jürgens-Medley. Auch der Siegertitel aus 2009, „Eine weiße Rose“, kommt an diesem Abend noch einmal zu Ehren. Wieder ein Jahr später war es dann der Auftritt der Fußballer des TSV Ertingen, die passend zu ihrem Sport „Elf Freunde“ zum Besten gaben. Nicht fehlen darf an diesem Abend auch Les Humphries mit einem bunten Medley der erfolgreichsten Hits. Witzig, aber effektiv, präsentierte sich das Luftpumpen-Team, das mit der „Tritsch-Tratsch-Polka“ im Jahr 2012 den Sieg einfuhr. Mit der Startnummer 6 gehen danach die singenden Girls des Musikvereins mit „It's Raining Men“ und „Rock and Roll is Back“ an den Start. Im Jahr 2013 standen sie damit auf dem Siegertreppchen. Auf Startplatz 7 dann einmal mehr die Truppe am Schlagzeug des Musikvereins, die mit ihrem „Millenium Bug“ sicher wieder zu begeistern weiß. Pepe und Giovanni hoffen wieder, dass ihnen die gleiche Begeisterungswelle wie 2015 entgegenschwappt, wo sie in ihrem Duell der Eisverkäufer in „Ice Cream“ um die Gunst des Publikums buhlten. Weit nach oben aufs Siegertreppchen wollen diesmal die „Jungen Wilden“ von der Jugendkapelle Ertingen mit ihren Trompeten und dem Titel „Zwei Mexikaner in Böhmen“. Mit der Startnummer zehn geht es dann wieder rund, denn man erinnert sich noch gern an das letztjährige Weinfest, als die Mädels des Musikvereins mit ihrer Showeinlage zu „Party Rock DanSing“ losfetzten.

Das Publikum hat dann nach einem Schnelldurchlauf die Qual der Wahl, denn am Ende soll ja der Siegertitel des Jahrzehnts gekürt werden. Auf die Festbesucher, die sich an der Abstimmung beteiligen, warten noch drei richtige Knaller-Preise. Nach der Hitparade steht dann die Geselligkeit ganz im Vordergrund. DJ Beats wird für die richtige Tanz- und Stimmungsmusik sorgen. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Start der Hitparade um 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Blasmusik pur am Sonntag

Am Sonntag Morgen ab 11 Uhr geht es in der Kulturhalle weiter beim Ertinger Weinfest. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Zell-Bechingen zum Frühschoppen. Abgelöst wird er dann am Nachmittag vom Vororchester und danach von der Jugendkapelle des Musikvereins Ertingen. Am Sonntag wartet der Musikverein dann wieder mit schwäbischen Spezialitäten beim Mittagstisch auf, und am Nachmittag werden zum Kaffee Kuchen angeboten.