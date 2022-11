Weihnachtsmarkt in Unlingen für den guten Zweck

Zur Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit veranstalten die Bauwagenmädels aus Unlingen am Samstag, 26. November, ein „Wintermärchen am Bussen“. Auf dem Dorfplatz in Unlingen können Besucherinnen und Besucher von 17 bis 22 Uhr in entspannter Atmosphäre gesellige Stunden verbringen. Neben musikalischer Unterhaltung bewirtschaften ortseigene Gruppierungen Stände unterschiedlicher Art. Klassiker wie Punsch, Glühwein und Feuerzangenbowle sowie Feuerwurst und Waffeln werden angeboten. Neben Essens- und Getränkeständen gibt es auch Stände mit weihnachtlichen Dekoartikel, die man kaufen kann. Der Kirchengemeinderat sammelt in diesem Zuge Geld für die Renovation der Pfarrkirche Unlingen. Aber auch der Gewinn der anderen Stände wird an verschiedene Einrichtungen gespendet. Nähere Infos hierzu gibt es am jeweiligen Stand. Bereits in den vergangenen Jahren hatten die 13 Unlinger Bauwagenmädels durch verschiedene Aktionen hohe Beträge für gute Zwecke gesammelt und hoffen wieder auf viele Gäste.