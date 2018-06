Wegen Wespe gegen Mauer gefahren

Eine Wespe hat am Sonntag gegen 11.30 Uhr in Unlingen einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine Autofahrerin in einem Hofraum in der Hirschstraße wenden. Neben der 20-Jährigen Fahrerin befand sich auch eine Wespe im Auto. Die junge Frau geriet deshalb in Panik und wollte bremsen. Stattdessen drückte sie das Gaspedal durch und fuhr geradewegs gegen die Mauer eines Misthaufens. Die Polofahrerin überstand den Unfall unverletzt. Die Wespe flog nach dem Unfall davon. Der VW blieb fahrbereit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro. Die Polizei rät Autofarern, in solchen Fällen ruhig zu blieben und an einer sicheren Stelle anzuhalten. Dort kann man dem Tier den Weg in die Freiheit ermöglichen. Wespen greifen in der Regel Menschen nur an, wenn sie sich bedroht fühlen. Das sind für die kleinen Tiere auch heftige Bewegungen.