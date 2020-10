Wechsel an der Spitze des SV Unlingen

Die im Frühjahr geplante Hauptversammlung des Sportvereins Unlingen ist wegen der Corona-Pandemie nun auf den Herbst verlegt werden. In den großen Räumen des Sportheims konnte die Abstandsregelung eingehalten werden und Mitglieder und Gäste konnten sich über die sportlichen Ereignisse rund um den Verein, die Aktivitäten der einzelnen Abteilungen und die finanzielle Situation des Gesamtvereins ein umfassendes Bild machen.

Neben dem alltäglichen und regelmäßigen Sportbetrieb blickten die Mitglieder auf die beliebten Veranstaltungen wie den Familientag mit Fußball-Kleinfeldturnier, das zünftige Oktoberfest mit dem AH-Oktoberfest-Cup und den närrischen Sportlerball zurück. Zudem war der Hauptverein aktiv bei verschiedenen Aktionen in und um die Gemeinde.

Ein großer Faktor ist und bleibt die Pflege und Erhaltung des großen Sportgeländes, das laut dem Verein noch immer ein Schmuckstück in der Region darstelle. So beherbergt der SVU seit vielen Jahren den DFB-Stützpunkt des Bezirks Donau. Doch leider verlief das aktuelle Jahr wie bei allen Vereinen anders als gedacht. Viele Veranstaltungen konnten nicht angeboten werden und auch der Sportbetrieb wurde über Monate auf Null gefahren. Erst die Erarbeitung eines umfangreichen und auf die Örtlichkeiten angepassten Hygienekonzepts erlaubten dem Verein wieder das ersehnte sportliche Angebot.

Die Entwicklung der Mitgliederzahlen war die vergangenen Jahre immer sehr beständig und gleichmäßig. Im Moment umfasst der Gesamtverei mehr als 800 Mitglieder, die ihre Heimat in den Abteilungen Turnen (über 400), Fußball (fast 300), Volleyball (rund 120) und Kung Fu (etwa 60) gefunden haben und das breitgefächerte Angebot des Vereins nutzen. Da der Verein, insbesondere die Abteilung Turnen, die eine Vielzahl an Kursen jeglicher Art anbietet, auf einem guten finanziellem Fundament steht, können die Mitglieder positiv in die Zukunft blicken.

Nach den umfassenden und detaillierten Berichten des Kassierers und den Kassenprüfern, des Schriftführers, der Vereinsjugendleiter und den Abteilungsleitern der vier Sparten konnte der zweite stellvertretende Bürgermeister Martin Schmid, der den erkrankten Bürgermeister/ Amtsverweser Gerhard Hinz vertrat, den gesamten Vorstand zur Entlastung vorschlagen, was dann auch einstimmig erfolgte. Auf der Tagesordnung standen nun die Wahlen, wobei Wolfgang Fetzer als Datenverwalter und Jürgen Munding als Technischer Leiter sowie das Team Lothar Blaise/Josef Almendinger als Kassenprüfer in ihrem Amt bestätigt wurden.

Spannung kam in der Versammlung auf, als die Wahlen des Vorsitzenden und seines Stellvertreters auf der Agenda standen. Es war klar, dass sich der bisherige Vorsitzende Wolfgang Winkler nicht mehr zur Wahl stellt. Doch die Weichen waren bereits gestellt. Alexander Oberdorfer, bisher stellvertretender Vorsitzender, übernimmt die Verantwortung und Philipp Mayer füllt dessen bisherigen Posten des stellvertretenden Vorsitzenden aus. Die Versammlung zeigte sich erleichtert und stimmte den Vorschlägen zu beiden Ämtern einstimmig zu.

Bevor die Versammlung zu Ende ging, verabschiedeten sich der Vereinsrat sowie die versammelten Gäste von Wolfgang Winkler, der sich nach seinen vielen Jahren, aufgeteilt in zwei längeren Amtsperioden, von der Vereinsspitze verabschiedete. Vor längerer Zeit wurde Winkler aufgrund seiner besonderen Leistungen rund um den SVU bereits zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Obwohl es zu dieser Auszeichnung keine Steigerung mehr gibt, wurde er dennoch zusätzlich zum SVU-Ehrenmitglied erklärt. Als Besonderheit seines Funktionärsamts sind in den vergangenen zwei Jahrzehnte der Sportplatzbau und dessen Erhalt zu erwähnen. Wolfgang Winkler ist bis zum heutigen Tag fast täglich auf dem Sportgelände anzutreffen.