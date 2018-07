Wasserspender für die Grundschüler

Durstlöschen in der heißen Jahreszeit – dies ist an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen nun am neuen Wasserspender möglich. Seit vergangener Woche steht das Gerät im Eingangsbereich der Grundschule.

Seither können die Kinder ihre Trinkflaschen kostenlos mit gekühltem Wasser mit und ohne Kohlensäure auffüllen. Rund 3400 Euro hat der Wasserspender gekostet, die der Schulverein der Donau-Bussen-Schule übernommen hat, heißt es in einer Mitteilung.

Da mit dem Wegfall der Werkrealschule ab dem nächsten Schuljahr kein Milchverkauf mehr an der Schule stattfinden kann, haben die Kinder nun eine gute Alternative. „Das Beste ist das eiskalte Wasser“, so Fabian Halder aus Klasse vier.