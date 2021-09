Warum die Unlinger beim Hochwasserkonzept Geduld brauchen

Im Juni wurden auch Teile Unlingens nach heftigem Starkregen überflutet. Ein Hochwasserschutzkonzept tut not. Doch das kann dauern, wie Bürgermeister Gerhard Hinz in der jüngsten Ratssitzung mitteilte.

Es war eine doppelte Premiere in dieser Sitzung des Gemeinderats: Es war die erste Sitzung, die Gerhard Hinz als gewählter Bürgermeister leitete und es war auch die erste Bürgerfragestunde, die er auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Und die wurde zumindest von einem Bürger genutzt. Eberhard Schneider fragte nach den Planungen der Gemeinde für den Hochwasserschutz.

Wer muss den Feuerwehreinsatz bezahlen?

Denn die Bilder des 23. Juni haben viele Unlinger noch im Kopf. Wegen der Starkregenfälle trat die Kanzach über die Ufer; Straßen waren überflutet, Keller liefen voll. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Noch steht bei diesem Thema auch eine konkrete finanzielle Frage im Raum: Ob die Bürger den Feuerwehreinsatz selbst bezahlen müssen. Man sei im Gespräch mit dem Landkreis, damit dieses Ereignis als Katastrophenfall eingestuft wird, sagte Hinz. Wenn dem so ist, werden die Feuerwehreinsätze von der öffentlichen Hand übernommen. Wenn nicht, müssen die Bürger ihren Teil bezahlen. „Der Kreistag diskutiert, ob ja oder nein“, so Hinz.

Doch im weiterführenden Schritt geht es darum, mit einem Hochwasserkonzept solchen Ereignissen zu begegnen. Das weiß auch Bürgermeister Hinz. Er habe Kontakt mit den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft aufgenommen. Denn Hochwasserschutz macht nur als gemeinsame Anstrengung der Gemeinden an der Kanzach Sinn.

2,5 Millionen Euro für den Hochwasserschutz?

Bereits 2017 sei durch das Büro Winkler ein Gutachten für einen gemeinsamen Hochwasserschutz erstellt worden, sagte der Unlinger Bürgermeister. Für die Gemeinden hätte dies große Kosten bedeutet, so Hinz – ohne die geplanten Maßnahmen konkret zu erläutern. Doch allein Unlingen hätte 2,5 Millionen Euro für die dort aufgeführten Hochwassermaßnahmen berappen müssen.

Doch die Konzeption in der damaligen Form sei bereits vom Tisch, so Hinz. Denn manche Bürgermeisterkollegen hätten schon Fakten geschaffen, die das Konzept – so wie es war – nicht mehr umsetzen lassen. Nun steht eine Besprechung mit dem Büro Winkler an, um das weitere Vorgehen und mögliche Maßnahmen zu besprechen. Doch bis konkrete Ergebnisse zu sehen sind, fließt wohl noch jede Menge Wasser die Kanzach hinunter: „Wir sind an dem Thema dran. Doch das dauert ein bis zwei Jahre. Es ist nichts was Unlingen allein machen kann.“