Wahlkampf im Livestream

Auch wenn endgültig erst am 26. Mai entschieden wird, die Tendenz ist klar: Aufgrund der Corona-Pandemie ist bei der Unlinger Bürgermeisterwahl eine öffentliche Kandidatenvorstellung mit mehreren hundert Bürgern in der Gemeindehalle nicht machbar. Daher sollen sich die Kandidaten am 4. und am 11. Juni vor maximal 100 Bürgern in der Halle live präsentieren. Alle anderen sollen die Möglichkeit haben, via YouTube-Liveübertragung vom heimischen Wohnzimmer aus die Kandidatenvorstellung zu verfolgen.

Nur begrenzte Zuhörerzahl

Die Situation ist nicht einfach: Sollten sich mehrere Kandidaten bei der Wahl am 20. Juni um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Unlingen bewerben, ist das Interesse der Bürgerschaft sicherlich groß. Aber die Pandemie verhindert große Menschenansammlungen. Wie darauf reagieren? Gemeinderat Elmar Lohner zeigte am Montagabend seinen Ratskollegen an Stelle des bei diesem Punkt befangenen, weil kandidierenden Bürgermeister-Amtsverwesers Gerhard Hinz die Vorschläge der Verwaltung vor.

Demnach sollen sich die Kandidaten an zwei Terminen in der Gemeindehalle vor einer begrenzten Anzahl von 100 Bürgern – so die aktuelle Variante - präsentieren. Beide Veranstaltungen sollen über Livestream auf YouTube übertragen werden. Damit könnten alle Interessierten auf der Homepage den YouTube-Link holen und die Kandidatenkür am Computer oder am Smartphone mitverfolgen. Der Mitschnitt des Abends könnte auch noch bis zur Bürgermeisterwahl dort abgerufen werden.

Die Auswahl der Besucher wird vermutlich über ein Losverfahren erfolgen: Wer die Kandidatenvorstellung live in der Halle verfolgen will, muss sich vorab melden. Und aus allen Interessenten, wird das Los gezogen.

Anstelle der Liveübertragung wäre es auch möglich, dass ein professionelles Kamerateam den Abend filmt und zu einem Film zusammenschneidet, der dann ab dem folgenden Tag bis zur Wahl auf der Homepage abrufbar wäre. Aber auch aufgrund der Kosten war die Tendenz bei den Räten pro Liveübertragung eindeutig.

Am 26. Mai stehen Kandidaten fest

Aber endgültig entschieden wurde noch nicht. Denn Lohner schlug vor, dass man die genauen Modalitäten erst in einer Sondersitzung am 26. Mai im Anschluss an die Sitzung des Wahlausschusses festlegt. Dann steht nämlich fest, wie viele Kandidaten sich in Unlingen bewerben. Davon wird dann Redezeit und Fragezeit für Bürger abhängig gemacht. Zudem kann sich bis in drei Wochen die Corona-Lage etwas geändert haben. Das kann die Entscheidung auch beeinflussen. Diesem Vorschlag folgte der Rat.

Einige andere Modalitäten der Kandidatenvorstellung waren hingegen unstrittig: So wird keine Powerpoint-Präsentation zugelassen, für die Besucher besteht ein Fotografier- und Filmverbot, Flyer und Prospekte dürfen nur vor der Halle verteilt werden und im Mitteilungsblatt darf keine Wahlwerbung geschaltet, aber Flyer eingelegt werden.

Auch wenn vermutlich nur 100 Besucher pro Veranstaltung zugelassen sind, gelten dennoch die üblichen Hygieneregeln: ausreichender Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht und ein aktuell bestätigter negativer Test wird zur Voraussetzung für eine Teilnahme gemacht (max. 24 Stunden alt).

Vom naheliegenden Gedanken, einer Veranstaltung im Freien, riet die Verwaltung aus mehreren Gründen ab: Auch dort wären Hygienekonzept, Zuschauerbegrenzungen und Abstandsregeln notwendig, zudem bereitet eine Freiluftveranstaltung größere Probleme bei der Tontechnik. Auch die Wetterunsicherheit spricht aus Verwaltungssicht gegen diese Variante.