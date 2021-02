Wahlen mit Abstand und Desinfektionsspray

Wahlen in Zeiten von Corona: Die Gemeinde Unlingen bereitet sich auf die Landtagswahl am 14. März vor. In der Ratssitzung am Montagabend wurden die Wahlbezirke und auch die Wahllokale festgezurrt. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es ein paar Besonderheiten, auf die Bürger achten müssen.

In Unlingen bleibt es bei den bekannten sechs Wahlbezirken. Neben der Möglichkeit der Briefwahl können die Wahlberechtigten sowohl am Hauptort Unlingen als auch in den Teilorten Dietelhofen (Bürgerhaus), Göffingen (Dorfgemeinschaftshaus), Möhringen (Rathaus) und Uigendorf (Rathaus) in Wahllokalen ihre Stimme abgeben. In den Teilorten bleibt es damit bei den bekannten Räumlichkeiten, in Unlingen hingegen wurde das Wahllokal für diese Wahl verlegt: „Abweichend von der letzten Wahl“ können die Bürger nun in der Gemeindehalle ihre Stimme abgeben. Die Briefwahlstimmen werden in diesem Jahr am Wahlsonntag im Musiksaal der Donau-Bussen-Schule ausgezählt.

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten zusätzliche Regelungen bei der Landtagswahl, wie Bürgermeister/Amtsverweser Gerhard Hinz im Gremium erläuterte. So muss in allen Wahllokalen ein Einbahnverkehr (Ein- und Ausgang) realisiert werden, um Kontakte zu vermeiden. Gleichzeitig sollen sich nur Wähler, die innerhalb eines Haushalts leben, gemeinsam im Wahllokal aufhalten. Wenn es zu Warteschlangen kommt, sollen diese im Außenbereich gebildet werden – unter Einhaltung der Abstandsregeln.

In den Wahllokalen gelten alle hygienischen Bestimmungen der Corona-Verordnung des Landes. So muss etwa jede Wahlkabine nach jedem Wähler desinfiziert werden. Zum Schutz der Wahlhelfer werden Plexiglasscheiben angebracht.

Um die Regeln einzuhalten werden Ordner für jedes Wahllokal eingeteilt, wie Hinz erläuterte. Wie denn die Order kontrollieren können, ob die Personen aus einem Haushalt kommen, wollte Gemeinderat Roland Maier wissen: Das könne anhand der Wahlberechtigung festgestellt werden, meinte Hinz. Aber er glaubt, dass dies kaum nötig sein wird: „Unlingen ist nicht so groß“, da kenne man einander noch.